خلف وعده وزیر بهداشت در معرفی قائم مقام امور پرستاری

دکتر ابوالفضل جاریانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: متاسفانه مشاور وزیر در امور پرستاری از قدرت لازم در وزارت بهداشت برخوردار نیست و تشکیل پست قائم مقام وزیر در امور پرستاری خبر خوشحال کننده ای برای پرستاران بود که بازتاب زیادی داشت.

وزیر بهداشت در مراسمی که 30 فروردین امسال به مناسبت روز پرستار در تالار وزارت کشور برگزار شد از تشکیل قائم مقام وزیر در امور پرستاری خبر داده بود.

جاریانی با بیان اینکه تا کنون اقدام عملی در رابطه با معرفی قائم مقام وزیر بهداشت در امور پرستاری انجام نشده است، افزود: با توجه به تغییر ساختار وزارت بهداشت، تشکیل پست جدید در وزارتخانه نیازمند نظر مساعد معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری است.

رئیس انجمن پرستاری ایران ادامه داد: بعد از تغییر ساختار وزارت بهداشت، دفتر امور پرستاری در حوزه مشاوره قرار گرفته و تبدیل آن به قائم مقامی می بایست با نظر معاونت ریاست جمهوری باشد.