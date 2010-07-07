دو سینمای روباز در مرکز گلستان راه اندازی شد

علی اکبر حسین خانی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان، هدف از راه اندازی این سینماهای روباز را ، پخش مستقیم بازیهای جام جهانی و نمایش فیلم ها و سریالهای تلویزیونی و فیلم های شبکه ویدئویی کشور است.

وی اظهار داشت: رقابتهای جام جهانی فوتبال در دو مکان یاد شده به صورت زنده و مستقیم برای علاقمندان و خانواده هایی که این محل را برای تفریح انتخاب کرده اند پخش می شود.



حسین خانی خاطرنشان کرد: ساعت شروع به کار سینمای روباز ( تلویزیون شهری) بعد از اذان مغرب تا 24 هر شب است و امکان افزایش تعداد مکانها نیز وجود دارد.



وی از برگزاری مسابقات بومی و محلی خبر داد و اظهار داشت: سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری گرگان با همکاری مؤسسه بهار گلستان یک دوره مسابقات بازی های بومی و محلی را در محله انجیرآب و افسران برگزار کرد.

وی گفت: این دوره از مسابقات با هدف ایجاد روحیه نشاط و شادابی و تحکیم بنیان خانواده در دو بخش طناب کشی (خانوادگی) در گروههای 5 نفره و مسابقه ی زوبازی (کبدی) ویژه آقایان در گروه های 4 نفره برگزار شد.