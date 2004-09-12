يك گروهبان پليس طراح اصلي بمب گذاري در روسيه بوده است

به گزارش خبر گزاري مهر به نقل از روزنامه تلگراف چاپ انگليس مقامات وزارت كشور جمهوري اينگوشتيا براين عقيده هستند كه علي تازيف كه در بخش امنيت خارجي و حفاظت از مقامات دولتي است كار مي كرد در گروگان گيري اخير در مدرسه بسلان دست داشته و از طراحان اصلي اين گروگان گيري بوده است.

اين در حاليست كه خانواده وي بر اين باور بودند كه وي در اثر حادثه اي مرده است اما وزارت كشور روسيه بر اين عقيده است كه وي به شورشيان چچن پيوسته و با نام مستعار ماگاس فعاليت مي كند.

موسي آپيف معاون وزير كشور جمهوري اوستياي شمالي اعلام كرد كه شواهد در دست دارند كه نشان ميدهد تازيف در گروگان گيري در مدرسه كه منجر به كشته شدن بيش از 300 نفر شد دست داشته و يكي از عاملين اين ماجرا و رهبر گروه بوده است.

اخيراً نيز مقامات روسيه اعلام كرده اند كه گروگان گيران بيشتر انگيزه ملي داشته اند و به خاطر اعتقادات ناسيوناليستي دست به اين اقدام زده اند.