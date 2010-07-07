بوئینگ هزار فروند هواپیما به روسیه می فروشد

به گزارش خبرگزاری مهر، "شنا هان" در مصاحبه با شبکه خبری وستی با بیان این مطلب گفت : بوئینگ قصد دارد طی 20 سال آینده نزدیک به هزار هواپیما به روسیه تحویل دهد.

وی گفت : روابط ما با روسیه اساساً بر تکنولوژی و مبادله تکنولوژی متکی است. در حال حاضر پرسنل کمپانی "بویینگ" در مسکو بیش از 1200 کارشناس فنی را در بر می گیرد. این اشخاص در طراحی جدیدترین فرآورده های ما بطور اخص در مورد "بویینگ 787" نقش کلیدی ایفا می کنند.

وی خاطرنشان کرد : همکاری با روسیه الهام بخش چشم ‌اندازهای درخشان است ولی باید درک شود این مشارکت چطور برقرار می شود. روابط تولیدی و مهندسی-فنی و همچنین روابط تجاری با مهمترین خریداران روس اساس این همکاری را تشکیل می دهد.

وی همچنین نظر خود را در مورد پروژه سکولکوو بیان کرد. وی معتقد است پروژه ساخت مرکز نوآوریها در روسیه موفق خواهد بود و افزود معتقدم بویینگ در زمینه هوافضا در چارچوب پروژه سکولکوو مشارکت موفقی راه اندازی می کند.

هان در پایان گفت : ما چند سال است با طرف روس همکاری می کنیم و با موفقیت به مبادله افکار پرداخته و توانستیم روابط مشارکتی خوبی برقرار کنیم. پروژه ها و فرآورده های جدید امکان می دهند این روابط را توسعه و تحکیم نماییم.