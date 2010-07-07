به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت مسکن به اظهارات لطف الله مکرمی کارشناس بخش مسکن مبنی بر اینکه پروژه مسکن مهر در کلان شهرها شکست خورده است، واکنش نشان داد و جوابیه ای به شرح ذیل به دفتر خبرگزاری ارسال کرد.

" به نظر می رسد آشنایی بیشتر با ماهیت و رسالت مسکن مهر، پاسخگوی بسیاری از مطالبات مطروحه باشد. هدف دولت از طرح مسکن مهر کمک به تامین مسکن گروه های هدف از طریق حذف قیمت زمین و ساماندهی مالی و فنی طرح می باشد. از سوی دیگر مطابق با اصول علم اقتصاد حداکثر نمودن منافع هر طرحی با توجه به قیود و محدودیت ها صورت می پذیرد. بنابراین به طور طبیعی با توجه به محدودیتهای موجود، از جمله محدودیتهای دولت در زمینهای درون شهری کلانشهرها شاید مسکن مهر، مسکن مورد نظر اقشار مرفه جامعه نباشد ولی برای بسیاری از خانوارهای دهکهای میانی و دهکهای پایین جامعه همچون آرزویی دست نیافتنی است که با تدبیر دولت و همت خود مردم به ثمر می رسد.

در رابطه با مسکن مهر شهرهای جدید در حاشیه کلانشهرها نیز توجه به چند نکته حائز اهمیت است، اولا این شهرها با در نظر گرفتن ابعاد اقتصادی، فنی، جغرافیایی، اجتماعی، فرهنگی و ... منطبق بر طرح های جامع و تفصیلی و همچنین سازگار با طرح آمایش سرزمین طراحی گردیده اند، لذا با لحاظ پیش نیازهای شهرسازی مدرن از جذابیت سکونتگاهی مناسبی برخوردار می باشند، ثانیا دولت و وزارت مسکن با تدارک امکانات زیربنایی و روبنایی و به خصوص گسترش مترو به این شهرهای جدید در صدد بهبود کمبودهای احتمالی می باشند. ثالثا حجم بسیار بالای متقاضیان برای شهرهای جدید حاکی از موفقیت آتی این مناطق در جذب مخاطبین خود می باشد.

از سوی دیگر در مقاله آن خبرگزاری از یک سو مطرح شده در 80 درصد مناطق اگر مسکن مهر صورت نمی گرفت اتفاق خاصی نمی افتاد و از سوی دیگر مدعی شوک عرضه ای به بازار از ناحیه مسکن مهر می باشد. در این خصوص واقعیت مطلب این است که مسکن مهر برای مناطق خاصی طراحی نگردیده است و در سراسر کشور خانوارهای واجد شرایط امکان بهره برداری از آن را داشته اند.

همچنین باتوجه به مشکلاتی که در ابتدا به طور طبیعی دامنگیر طرحی با این گستردگی بود طرح با سرعت مورد نظر پیشرفت نمی شود و تاثیر طرح بیشتر جنبه روانی بر بازار داشت ولی خوشبختانه از ابتدای دولت دهم با سرعت کم نظیر در این طرح ملی مواجه بوده ایم که امید برای اتمام عملیات ساخت مسکن مهر تا یک سال آتی را نوید می دهد که در این صورت شاهد تاثیر عینی این طرح بر بازار مسکن در تمام مناطق کشور و از جمله در کلانشهرها خواهیم بود."