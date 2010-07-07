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۱۶ تیر ۱۳۸۹، ۱۱:۳۳

"نفوذی" مهرماه روی پرده می‌رود

"نفوذی" مهرماه روی پرده می‌رود

فیلم سینمایی "نفوذی"به کارگردانی احمد کاوری و مهدی فیوضی و به تهیه‌کنندگی جمال شورجه اوایل مهرماه اکران عمومی می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن ایوبی ساخت آنونس این فیلم را به تازگی تمام کرده است.فیلم سینمایی "نفوذی" بر اساس خاطره یک آزاده ساخته و برگردان به یک اثر سینمایی شده و داستان آن با نگاهی به کتاب "حکایت زمستان" به قلم سعید عاکف نوشته شده است.

فیلمنامه را داود امیریان با برداشتی آزاد از کتاب نوشته و جمشید هاشم‌پور، امیر جعفری، نسرین مقانلو، محمد کاسبی، امیرضا دلاوری، علیرام نورایی و... در آن بازی کرده‌اند. احمد کاوری و مهدی فیوضی کارگردان‌های این فیلم هستند.

دیگر عوامل تولید فیلم عبارتند از مدیر فیلمبرداری: حسن پویا، طراح صحنه و لباس: فرامرز بادرامپور، مجری طرح: ح.علیمردانی، مدیر تولید: اردشیر ایران‌نژاد، برنامه‌ریز و دستیار کارگردان: عطاالله سلمانیان، محصول محراب فیلم.
 

کد مطلب 1113792

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