به گزارش خبرنگار مهر، حسن ایوبی ساخت آنونس این فیلم را به تازگی تمام کرده است.فیلم سینمایی "نفوذی" بر اساس خاطره یک آزاده ساخته و برگردان به یک اثر سینمایی شده و داستان آن با نگاهی به کتاب "حکایت زمستان" به قلم سعید عاکف نوشته شده است.

فیلمنامه را داود امیریان با برداشتی آزاد از کتاب نوشته و جمشید هاشم‌پور، امیر جعفری، نسرین مقانلو، محمد کاسبی، امیرضا دلاوری، علیرام نورایی و... در آن بازی کرده‌اند. احمد کاوری و مهدی فیوضی کارگردان‌های این فیلم هستند.

دیگر عوامل تولید فیلم عبارتند از مدیر فیلمبرداری: حسن پویا، طراح صحنه و لباس: فرامرز بادرامپور، مجری طرح: ح.علیمردانی، مدیر تولید: اردشیر ایران‌نژاد، برنامه‌ریز و دستیار کارگردان: عطاالله سلمانیان، محصول محراب فیلم.

