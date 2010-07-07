ضرورت حضور ناصحین حجاب و عفاف در دستگاههای اجرایی خراسان رضوی

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، جواد جعفری، ظهر چهارشنبه در جلسه گروه علمی مشورتی ترویج فرهنگ عفاف و حجاب در سپاه امام رضا(ع) افزود: در دوره ای که این گروه و کمیسیون های تخصصی عفاف و حجاب در دستگاهها شروع به کار کرده منشاء اثرات خیر و سازنده بوده است.

وی ادامه داد: دستگاهها تلاش های سازنده و خوبی در حوزه ترویج عفاف و حجاب داشته اند اما شاید به دلیل تغیییر و تحولات در سطوح بالای مدیران در برخی دستگاهها نارسایی هایی محدود وجود داشته باشد اما اقداماتی که این کمیسیون ها در حوزه سلبی و ایجابی داشته اند بسیار ارزشمند است.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی اظهار داشت: هیچ یک از دستگاهها به دلیل فراگیری محیط های ماموریتی ویژگی سپاه امام رضا(ع) را ندارند.

وی با بیان اینکه سپاه امام رضا (ع) هم معتمد و هم ضابط قوه قضائیه است گفت: این دو ویژگی جایگاه سپاه امام رضا (ع) را جایگاه ممتازی قرار داد.

جعفری از اقدامات سپاه امام رضا(ع) در ترویج فرهنگ عفاف و حجاب قدردانی و این اقدامات را بسیار ارزشمند دانست و افزود: حضور ناصحین که آموزش دیده اند در ادارات یکی از گمشده های ماست، اگر در ادارات ناصحین مستقر شوند و طرح تذکر لسانی اجرا شود در یک دوره زمانی کارنامه قابل قبول و خوبی می توانیم داشته باشیم.

وی با اشاره به واقعه مسجد گوهرشاد و نام گذاری این روز به نام روز ملی عفاف و حجاب گفت: این روز نماد مبارزه همه جانبه مردم در مقابل تغییر لباس و بی حجابی بوده است.

در این جلسه سردار هاشم غیاثی دبیر ستاد احیاء امر به معروف و نهی از منکر گفت: راهکارهای اجرایی ابلاغی عفاف و حجاب راهکارهای خوبی را برای دستگاهها پیش بینی کرده است و کار کارشناسی خوبی انجام شد اگر دستگاهها مجری راهکارهای اجرایی باشند و همین وظایف را اجرا کنند عفاف و حجاب در جامعه نهادینه خواهد شد.

وی اقدامات انجام شده توسط دستگاهها را ناکافی دانست و گفت: برخی از مدیران که باید مجری راهکارهای اجرایی عفاف و حجاب باشند از این راهکارها اطلاعی ندارند هر چند شاید نشود همه اشکال را برای مدیران گرفت و وزارتخانه باید راهکارها را بومی سازی و ابلاغ می کردند اما یکسری از برنامه ها نیاز به ابلاغ از وزارتخانه نداشته است.

سردار غیاثی گزارشی از جلسات برگزار شده با حضور استاندار و امام جمعه خبر داد و اظهار داشت: در این جلسات گزارشات اقدامات دستگاهها ارائه شده و مصوب شد که در جلسه شورای اداری استان و شورای فرهنگ عمومی، طرح ترویج فرهنگ عفاف و حجاب به عنوان دستور کار ثابت کلیه جلسات قرار گیرد.

وی از اجرای طرح تذکر لسانی در نقاطی از شهر که بیشترین بدحجابی را داشته اند خبر داد و گفت: همچنین از 21 تیرماه طرح صیانت از حریم امنیت اخلاقی و صیانت اجتماعی در سه نقطه از شهر با محوریت فرمانداری اجرا می شود.

سردار غیاثی افزود: مردم و کسانی که به هر دلیلی به سپاه، ناجا و ... مراجعه می کنند دارای حجاب قابل قبولی هستند و خود را ملزم می کنند حجاب را رعایت کنند فضای ادارت باید به گونه ای باشد که همه خود را ملزم کنند حجاب را رعایت کنند.

وی اظهار داشت: در راهکارهای اجرایی ابلاغی عفاف و حجاب هم اقدامات پیشگیری و هم ایجابی است اگر اراده و عزم عمومی برای اجرای این راهکارها وجود داشته باشد خیلی از مسائل حل خواهد شد.