روابط ایران با کشورهای آفریقایی اعتقادی و برادرانه است

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمود احمدی نژاد در دیدار رئیس سابق اتحادیه آفریقا و رئیس جمهور سابق مالی اظهار داشت: قاره آفریقا فرصت ها و ظرفیت های فراوانی دارد و آفریقای متحد می تواند در عرصه های مختلف جهانی و منطقه ای بسیار تاثیر گذار باشد.



رئیس جمهور در ادامه با اشاره به اهداف ایران و مالی برای افزایش سطح همکاری های دوجانبه و بین المللی اظهار داشت: امروز شاهد تحولات و پیشرفت های بزرگی در روابط دو کشور هستیم و جمهوری اسلامی ایران و مالی توانسته اند در زمینه های مختلف روابط و همکاری های خود را افزایش دهند.



رئیس سابق اتحادیه آفریقا و رئیس جمهور سابق مالی نیز در این دیدار با بیان اینکه ایران کشوری بزرگ و قدرتمند است، گفت: مالی آینده خود را در پیشرفت ایران می داند و امیدواریم در آینده ای نزدیک روابط دو کشور در زمینه های گوناگون هر چه بیشتر گسترش یابد.



وی با اظهار خرسندی از گسترش روابط ایران با کشورهای آفریقایی در سالهای گذشته تصریح کرد: آفریقا باید رابطه بدون واسطه ای را با ایران داشته باشد.

رئیس سابق اتحادیه آفریقا افزود: کل قاره آفریقا باید با جمهوری اسلامی ایران روابط بسیار مستحکمی داشته باشد تا با کمک یکدیگر مشکلات را برطرف کنند.

