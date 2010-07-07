عدم آشنایی با فرهنگ انتظار عامل ظهور عرفانهای انحرافی است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حمیدرضا سلیمانی در جمع مدیران کانونهای تخصصی مهدویت مساجد سراسر کشور با اشاره به اینکه حدود 20 هزار پایگاه اطلاع رسانی با موضوع مهدویت فعال هستند، فعالیت اغلب آنها را برپایه ترویج عرفانهای دروغین و منحرف عنوان کرد .

وی با اشاره به برخی روایات و احادیث گفت: امام زمان(عج) ظاهر نیست، اما حاضر است و اولیای خدا و یندگان شایسته از نور وجود او بهره جسته و از ظلمات جهل و شرک و تفرقه عبور می کنند و به وادی رحمت الهی نزدیک می شوند.

سلیمانی افزود: اگر می خواهیم کانونهای تخصصی مهدویت به پایگاهی برای اشاعه اندیشه انتظار و معارف مهدوی تبدیل شوند باید یک بار مختصات یاران حضرت مهدی را مرور کنیم، که اساسا حضرت از یاران خود چه انتظاری دارد و ویژگیهای آنها چیست چرا که اگر شناسنامه آنها را مرور نکنیم و شناسنامه خود را با آنها تطبیق ندهیم راه به جایی نمی بریم .

دبیر ستاد عالی کانونهای مساجد کشور در پایان ضمن تأکید بر خودسازی به عنوان مهمترین ویژگی منتظران واقعی ، رعایت تقوی و اخلاق اسلامی و فاصله گرفتن از گناه را از جمله نکات مهم در امر تبلیغ دانست .

استاندارد سازی فعالیتها و برنامه های کانونهای تخصصی مهدویت با توجه به محورهای معنوی و قرآنی از اهداف این نشست یکروزه بود که عصر سه شنبه 15 تیر پایان یافت .

در حال حاضر 300 کانون تخصصی در موضوعات قرآن و عترت، مهدویت، آموزش، پژوهش ، کتابخانه ای، تبلیغات و انتشارات، سمعی و بصری، مراسم و اردوها و همایشها، هنرهای تجسمی، شعر و ادبیات، سرود و تئاتر، فناوری اطلاعات و ارتباطات، ورزش، چهره به چهره و نظارت و ارزشیابی فعالیت می کنند.