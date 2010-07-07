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۱۶ تیر ۱۳۸۹، ۱۱:۲۷

اتحادیه اروپا پاسخ جلیلی به اشتون را "خبر خوش" خواند

اتحادیه اروپا پاسخ جلیلی به اشتون را "خبر خوش" خواند

سخنگوی وزیر خارجه اتحادیه اروپا در واکنش به پاسخ دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در زمینه از سرگیری گفتگوها در ماه سپتامبر، اظهار داشت: آمادگی ایران برای گفتگو خبر خوشی است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزرای فرانسه، "مایا کوچیانچیچ" سخنگوی وزیرخارجه اتحادیه اروپا در یک کنفرانس خبری در بروکسل اظهار داشت: پیش از این گفته بودیم که برای دیدار با طرف ایرانی آماده ایم.

سخنگوی "کاترین اشتون" در ادامه افزود: اشتون اخیرا در نامه ای به جلیلی از وی تقاضا کرد در اسرع وقت دیداری درباره برنامه هسته ای ایران داشته باشند.

وی تصریح کرد: اگر آنان برای دیدار با اشتون ابراز آمادگی کرده باشند، این خبر خوبی است اما تا کنون پاسخ رسمی از تهران دریافت نکرده ایم.

روز گذشته "سعید جلیلی" دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران با طرح 3 سئوال برای ادامه گفتگوها پاسخ نامه کاترین اشتون وزیر خارجه اتحادیه اروپا مبنی بر درخواست گفتگو را داد.

کد مطلب 1113796

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