اقدامی برای لوله گذاری آب مسکن مهر در قم نشده است

به گزارش خبرنگار مهر در قم، عبدالحمید توکلی بینا سه شنبه شب در جلسه شورای مسکن استان قم که با حضور وزیر مسکن و شهرسازی برگزار شد، اظهار داشت: یکی از دغدغههای جدی ما این است که سرعت انجام پروژه مسکن مهر بالاست ولی ما برای لولهگذاری و سایر فعالیتهای مربوط به این پروژه حتی یک سانتیمتر حفاری نکردیم.
وی هزینه لولهگذاری و شبکه آبرسانی به مسکن مهر را حدود 51 میلیارد و 600 میلیون تومان برآورد کرد و اظهار داشت: با پیگیریهای مستمری که انجام شد مبلغ 70 میلیارد تومان برای کل کشور در نظر گرفته شد اما هنوز هیچ اعتباری در این خصوص به شرکت آب و فاضلاب اختصاص داده نشده است.
توکلی بینا ادامه داد: حدود چهار ماه از روزهای بلند کاری از دست رفت و امیدواریم اعتبارات این پروژه زودتر اختصاص یابد تا از روند اجرای پروژه عقب نمانیم.
منتظر اعتبار هستیم
مدیرعامل توزیع برق استان قم هم در این جلسه اظهار داشت: شرکت توزیع برق قم، برق کارگاههای مسکن مهر را تامین کرده است اما برای برق دائم این واحدها هنوز اعتباری داده نشده است.
سید مرتضی نبوی تصریح کرد: ما هم برای پیگیری این مسئله به وزارت نیرو مراجعه کردیم اما مسئولان امر کل اعتبار آب و فاضلاب و برق مسکن مهر را 70 میلیارد تومان برای کل کشور اعلام کردند که از این مبلغ فقط دو میلیارد تومان به استان قم اختصاص مییابد.
وی گفت: برای اجرای عملیات برق رسانی به مسکن مهر حداقل به 18 میلیارد تومان اعتبار نیاز است.
اتمام حجت وزیر با مدیران برق و آب
وزیر مسکن و شهرسازی از پیگیری اختصاص اعتبار به شرکتهای آب و برق برای انجام امور تاسیساتی مسکن مهر خبر داد و اظهار داشت: این شرکتها باید برآورد دقیق هزینه عملیات آبرسانی و برقرسانی به پروژه مسکن مهر را مشخص و اعلام کنند تا بر اساس این برآورد اعتباراتی در نظر گرفته شود.
علی نیکزاد خطاب به مدیران عامل شرکتهای برق و آب قم گفت: الان حق با شماست اما وقتی که 400 میلیارد تومان را اختصاص دادیم، دیگر کاری نداریم.
قم - خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان قم گفت: این شرکت به لحاظ عدم اختصاص اعتبارات، هیچ پروژهای برای مسکن مهر آغاز نکرده است.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، عبدالحمید توکلی بینا سه شنبه شب در جلسه شورای مسکن استان قم که با حضور وزیر مسکن و شهرسازی برگزار شد، اظهار داشت: یکی از دغدغههای جدی ما این است که سرعت انجام پروژه مسکن مهر بالاست ولی ما برای لولهگذاری و سایر فعالیتهای مربوط به این پروژه حتی یک سانتیمتر حفاری نکردیم.
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