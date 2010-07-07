نخستین دوره آموزشی مدیریت بحران در آذربایجان غربی آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، این دوره آموزشی سه روزه صبح چهارشنبه با حضور اعضای ستادهای مدیریت بحران شهرستانها در راستای تمرین شیوه های مدیریت بحران و ارتقا مهارت توان امدادی و برنامه ریزی و مدیریت حوادث در زمان وقوع حادثه، آغاز بکار کرد.

در این دوره آموزشی هریک از گروههای سه گانه متشکل از فرمانداران و اعضای ستاد حوادث شهرستانها در قالب سه دوره ی سه روزه با اصول مدیریت حوادث از جمله مدیریت جستجو و نجات، مدیریت اسکان و تغذیه اضطراری، سیستم فرماندهی سوانح، ارزیابی حوادث، مدیریت بهداشت و درمان، مدیریت آواربرداری و بازگشایی معابرآشنا می شوند.

قائم مقام ستاد حوادث غیرمترقبه آذربایجان غربی در آایین آغاز بکار این دوره آموزشی با اشاره به موقعیت خاص جغرافیایی و ثبت بیش از 40 مورد وقوع حادثه از مجموع حوادث طبیعی در استان، گفت: حفظ آمادگی توان امدادی نیروهای عملیاتی و امدادگران، گسترش فرهنگ پیشگیری و کاهش آثار زیانبار حوادث از شاخص ترین اصول مدیریت حوادث بوده که در این رابطه برگزاری دوره های آموزشی در سطوح مختلف جامعه بسیار مهم و ضروری است.

سید جواد محمودی با بیان اینکه شناخت علل و عوامل وقوع حوادث در مدیریت کارآمد آن بسیار موثر است، افزود: با شناخت ابعاد مختلف شکلی و رفتاری حوادث و نحوه ایجاد خسارت، مدیریت سوانح و بلایای طبیعی را در زمان وقوع حادثه کارآمدتر ساخته و در این دوره آموزشی سعی شده تا مدیران محلی با آخرین روشهای علمی و تخصصی مدیریت بحران و کاهش خسارتهای ناشی از حوادث آشنا شوند .

وی در ادامه با اشاره به وسعت 400 هکتاری بافت فرسوده شهر ارومیه و میزان استحکام اماکن عمومی و مسکونی در مقابل حوادثی نظیر زلزله بر توجه به اصول مقاوم سازی، رعایت آیین نامه های ساخت اماکن مسکونی، کنترل و نظارت بر نحوه ساخت و جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز تاکید کرد.

معاون عمرانی استاندار آذربایجان غربی در ادامه همچنین بر حفظ آمادگی نیروهای امدادی و تجهیز تیم های امداد و نجات استان و افزایش هماهنگی میان دستگاهای عضو ستاد حوادث غیر مترقبه استان تاکید کرد.