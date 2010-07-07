به گزارش خبرگزاری مهر، باشگاه اوساسونا برای انتقال بازیکن 30 ساله ایرانی خود، مبلغ 1.3 میلیون یورو درخواست کرده است.

بر پایه گزارش سایت سایت دیاریو دو ناوارا، قرارداد نکونام با اوساسونا در ژوئن سال 2011 به پایان می رسد اما این بازیکن هنوز تصمیم قطعی خود مبنی بر اینکه در اوساسونا بماند و یا به المپیاکوس برود را اتخاذ نکرده است.

رضا فاضلی، مدیر برنامه های نکونام، گفت: المپیاکوس بزرگ ترین تیم یونان است و 37 بار قهرمان رقابت های لیگ کشورش شده و سابقه حضور 16 بار در رقابت های لیگ قهرمانان اروپا را دارد. البته جواد گفته می خواهد به یک تیم بزرگ اروپایی بپیوندد. المپیاکوس به نظر من تیم بزرگی است.

جواد نکونام که از سال 2006 به تیم اسپانیایی اوساسونا پیوسته طی 91 بازی که به عنوان هافبک دفاعی برای این تیم انجام داده 13 گل به ثمر رسانده است.