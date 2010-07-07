کنسرت سراج در کرمانشاه برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، محمد حامد پورجعفری صبح چهارشنبه در جمع خبر نگاران با اشاره به تلاش برخی از مسئولان کرمانشاه جهت برگزار نشدن این کنسرت و ایجاد ممانعتهای مختلف ،اظهار داشت: جمعیت امداد دانشجویی امام علی (ع) به منظور کمک به نیازمندان اقدام به برگزاری این کنسرت خیریه با کسب مجوزهای لازم کرده و استاد سراج نیز از محل برگزاری آن یک ریال هم دریافت نمی کند اما با وجود خیریه بودن این مراسم باز هم شاهد کارشکنی های برخی از مسئولان بودیم.

وی افزود: در این راستا یک بار از محل برگزاری کنسرت ایراد گرفتند که ما ناچار شدیم مکان برگزاری را تغییر دهیم،اما با کمال ناباوری از هفته گذشته متوجه شدیم که بنرهای تبلیغاتی این کنسرت را از سطح شهر جمع کرده اند، در حالیکه ما برای نصب این بنرها از شورای شهر و شهرداری مجوز گرفته بودیم.

پور جعفری تصریح کرد: کار تا جایی پیش رفت که چند روز پیش به ما ابلاغ شد که کنسرت لغو شده و کارهای آن را پیگیری نکنید، در حالیکه ما برای اعضای گروه بلیت هواپیما خریده و هتل رزرو کرده بودیم.

وی با اشاره به همکاری استاندار کرمانشاه جهت برگزاری این کنسرت خیریه گفت: بالاخره با مساعدت استاندار کرمانشاه موفق شدیم مجوز برگزاری این برنامه را در روزهای 18، 19 و 20 تیر ماه در تالار انتظار بگیریم.

مسئول برگزاری کنسرت سراج در کرمانشاه با تاکید بر اینکه تمامی عواید و درآمدهای این کنسرت برای کمک به نیازمندان است، خاطر نشان کرد: اقدامات خوبی همچون "طرح کعبه کریمان" که شامل دریافت خواسته های کودکان نیازمند است را اجرا کردیم که در روز کنسرت افرادی که توان برآورده کردن آنها را داشته باشند، یک یا چند درخواست را تحویل دهیم.