برگزاری پنجمین جلسه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری در هفته آینده

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی‌نژاد نوری امروز چهارشنبه در حاشیه چهل و دومین جلسه کمیسیون دایمی شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری با اشاره به تشکیل جلسه شورای عالی عتف اظهار داشت: حضور رئیس جمهوری در این جلسه قطعی نیست اما وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به عنوان نایب رئیس شورا در جلسه حضور خواهد داشت.

وی در مورد موضوعاتی که قرار است در جلسه شورای عالی عتف ارایه شود گفت: ارایه گزارش بند 26 بودجه 88 که از دستگاه‌های اجرایی جمع‌آوری شده در این جلسه به تایید می‌رسد و پس از تایید به مجلس شورای اسلامی ارسال خواهد شد.

معاون پژوهشی و فناوری وزارت علوم گفت: موضوع دوم پیش‌بینی شده در جلسه آینده شورای عالی عتف مربوط به ارایه گزارش عملکرد کمیسیون دایمی شورا و کمیسیون‌های تخصصی است که چنانچه شورا نظری در این خصوص دارد در این جلسه اعلام می‌کند.

وی با بیان اینکه در پنجمین جلسه شورای عالی عتف به گزارش اعتبارات پژوهشی مصوب سال 89 و آیین‌نامه اجرایی آن پرداخته خواهد شد، اضافه کرد: آیین‌نامه اجرایی سال 88 به تصویب رسیده و آیین نامه سال 89 نیز باید تصویب شود که در این جلسه تمدید مصوبات سال 88 آیین نامه با تغییرات جزئی پیشنهادی کمیسیون به تصویب خواهد رسید.

معاون پژوهشی وزیر علوم با بیان اینکه در پنجمین جلسه شورای عالی عتف اعضای جدیدی که در جلسه چهارم به این شورا اضافه شده‌اند نیز حضور خواهند داشت، افزود: بررسی و تصویب شاخص‌های حوزه‌های کلان و ملی در این جلسه ارایه می‌شود.

وی افزود: یکی از وظایف مهم شورای عالی عتف تعیین پروژه‌های کلان و ملی و تامین اعتبارات آنان است که قبل از آن که مصداق آن مشخص شود شاخص های آن باید در شورا به تصویب برسد.

مهدی نژاد با بیان اینکه در جلسه چهارم شورای عالی عتف سیاست‌ها و اولویت‌های تحقیقاتی کشور تصویب و به دستگا‌ه‌ها و دانشگاه‌ها ابلاغ شد، ادامه داد: با توجه به اینکه این سیاست‌ها و اولویت ها بسیار وسیع بوده یکی از وظایف کمیسیون‌های تخصصی این است که تلاش کنند با بررسی‌های علمی این سیاست‌ها و اولویت‌ها را دقیق‌تر ارایه دهند که در این خصوص رویه‌هایی ارایه شده که در کمیسیون‌های تخصصی دنبال خواهد شد و نتایج آن در سالهای آینده مورد استفاده قرار می گیرد.

وی به ارایه گزارش عملکرد وزارت نیرو در چارچوب اعتبارات پژوهشی متمرکز در قالب بند 26 بودجه در چهل و دومین جلسه کمیسیون شورای عالی عتف اشاره کرد و گفت: گزارش خوبی از جهت عملکردی، تدوین و ارایه شد.

معاون پژوهشی و فناوری وزارت علوم با اشاره به شاخص‌های پروژه‌های کلان معاونت پژوهشی گفت: آنچه که قانون تعیین و مصوب کرده تصویب پروژه‌های کلان ملی در شورای عالی عتف است همچنین اینکه تامین اعتبار آن چگونه و از چه محلی باشد، باید در شورای عالی عتف بررسی شود.

وی در مورد نقشه‌های جامع علمی کشور نیز گفت: هم اکنون نقشه جامع علمی کشور در سطح اول در شورای عالی انقلاب فرهنگی در حال انجام است که زمانی که تصویب و ابلاغ شود در هر حوزه اولویت‌دار نقشه جامع آن تعیین می‌شود برای مثال در نقشه علمی کشور حوزه هوافضا از جمله حوزه‌های اولویت‌دار علم و فناوری در نظر گرفته شده است اما اینکه در این حوزه پروژه‌ها به چه نحوی انجام شود باید توسط دبیرخانه شورای عالی عتف به عنوان نقشه راه مورد تصویب قرار گیرد.