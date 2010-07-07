موسیقی غیر عاشیقی اقوام ترک بررسی می شود

جهانگیر نصری اشرفی با اعلام این خبر در خصوص سرفصل های برگزاری این نشست پژوهشی به خبرنگار مهر گفت : بحث اصلی ما در این نشست بررسی کارگان های غیرعاشیقی در سرزمین های ترک نشین است به این معنا که آن دسته از موسیقی اقوام ترک که تحت تاثیر موسیقی اقوام ایرانی قرار دارد مورد بررسی قرار می گیرد، بخش دیگراین نشست به بررسی موسیقی غیرعاشیق مانند موسیقی قزاق ها و تفاوت های دامنه داری که با این نوع موسیقی دارند اختصاص دارد و در ادامه برخی هنرمندان ترک غیر عاشیق از همدان و ساوه با توجه به سرفصل های بیان شده اجرای برنامه دارند .

وی در ادامه صحبت های خود به میزان استقبال مخاطب از این نوع موسیقی اشاره کرد و گفت : هرچه زمان می گذرد میزان استقبال مخاطب از این نشست های پژوهشی بیشتر می شود، هدف از برگزاری سلسله نشست های پژوهشی موسیقی قومی و عشایری که به غلط به موسیقی نواحی معروف است در نظر داریم نکات مبهم در این حوزه را مورد بررسی قرار دهیم و به طبع محققان، دانشجویان موسیقی و هنرمندان این حوزه از مخاطبان اصلی نشست های پژوهشی هستند و درنظر داریم طبق برنامه ریزی که با کانون پژوهش خانه موسیقی انجام شده است مجموع این نشست ها در قالب CD و کتاب منتشر کنیم .

این پژوهشگر موسیقی قومی و عشایری در ادامه صحبت های خود به سرفصل نشست بعد در خانه هنرمندان اشاره کرد و گفت : بحث بعدی ما تبیین موسیقی مناطق خلیج فارس ، بوشهر ،سیستان و بلوچستان است که کارگان ویژه ای از شوشتر تا هرمزگان را در برمی گیرد .