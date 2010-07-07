راههای تعیین سرنوشت طرح موسسات غیر انتفاعی/ احتمال استیضاح عباسپور

اسدالله عباسی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر با اعلام این خبر اظهار داشت: در حال حاضر 11 عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات که به ریاست دکتر عباسپور در این کمیسیون معترض هستند در 4 جلسه اخیر کمیسیون شرکت نکرده اند.

وی گفت: علت اعتراض اعضای کمیسیون بی توجهی به نظر اعضا از سوی رئیس و زیر پا گذاشتن تصمیمات کمیسیون است.

به گفته وی از جمله این موارد مطرح شدن پیش از موعد طرح حمایت از موسسات آموزشی غیر دولتی و بدون بررسی کافی در کمیسیون است که در مجلس به تصویب رسید در حالیکه قرار بود در کمیسیون بررسی بیشتری روی آن صورت گیرد.

نایب رئیس سابق کمیسیون آموزش و تحقیقات خاطر نشان کرد: موضع گیری های تند عباسپور در برابر شورای عالی انقلاب فرهنگی و عدم هماهنگی در پیگیری مصوبات کمیسیون از دیگر دلایل اعتراض اعضای این کمیسیون است و اعضا تا تعیین تکلیف وضعیت رفتار آقای عباسپور همچنان در جلسات شرکت نخواهند کرد.

وی در پاسخ به این سئوال که چه رایزنی هایی در این خصوص با هیئت رئیسه مجلس انجام داده اید گفت: اعضای کمیسیون در هفته اخیر یک جلسه با رئیس مجلس دو جلسه با شهاب الدین صدر نایب رئیس مجلس و دو جلسه دیگر نیز با ابوترابی فرد نایب رئیس دیگر مجلس داشته اند که با وجود برگزاری این نشست ها به نتیجه ای نرسیده ایم و درخواست هیئت رئیسه مجلس مشارکت اعضای کمیسیون در جلسات است اما معترضان به ریاست دکتر عباسپور اصرار دارند تا عباسپور نسبت به نحوه مدیریت خود در کمیسیون تجدید نظر کند. عباسپور باید بیان کند که چه تصمیمی نسبت به نحوه مدیریت کمیسیون دارد و حمایت جانبدارانه و بی چون و چرا از دانشگاه آزاد نداشته باشد.

عباسی با بیان اینکه ما با وقف اموال دانشگاه آزاد مخالفیم نه خود دانشگاه آزاد گفت: انتظار داریم عباسپور به عنوان رئیس کمیسیون از جایگاه حقوقی کمیسیون دفاع کند نه اینکه اعمال سلیقه داشته باشد.

وی یادآور شد: نظر هیئت رئیسه مجلس این است که با وجود ریاست عباسپور اعضای کمیسیون جلسات را تشکیل دهند اما تا زمانی که اعضای کمیسیون توضیحات عباسپور را نشوند و وی نتواند آنها را متقاعد کند آنها در جلسه حاضر نخواهند شد در صورتی که عباسپور توضیحاتی ارائه دهد و نمایندگان قانع نشوند احتمال استیضاح وی در مجلس وجود دارد.

این نماینده مجلس در خصوص سرنوشت مصوبه مجلس مبنی بر حمایت از موسسات آموزشی غیر دولتی که مربوط به دانشگاه آزاد نیز می شود گفت: این مصوبه مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته و ما می توانیم با اصلاح آن و برداشتن بند مربوط به دانشگاه آزاد دانشگاه آزاد این مصوبه را اصلاح کنیم اما با توجه به نظر مقام معظم رهبری امکان دارد این بحث مسکوت بماند یا از دستور کار خارج شود.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا از نامه عباسپور به رئیس مجلس مبنی بر از دست کار خارج شدن این مصوبه بدون رفع ایراد مطلع هستید گفت: از این نامه نگاری خبر ندارم اما اگر چنین بحثی صحت داشته باشد رئیس مجلس نمی تواند بدون رای گیری از مجلس این مصوبه را از دستور کار خارج کند و حتما برای رفع ایراد باید به صحن آید در غیر این صورت اگر نظر مسکوت ماندن یا از دستور کار خارج شدن آن باشد باید از مجلس رای گیری شود.