خروج از منطقه سانجین و کاهش سنگینی جنگ افغانستان برای انگلیس

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه نیشن در گزارشی نوشت که "لیام فاکس" وزیر دفاع انگلیس امروز چهارشنبه اعلام می کند که نیروهای آمریکایی جایگزین نیروهای بریتانیایی در ولایت هلمند افغانستان می شوند.

احتمال می رود که در ماه اکتبر زمانی که نیروهای انگلیسی اعزام شده به منطقه سانجین از توابع استان هلمند به کشور خود بازمی گردند، جایگزینی آنها با نیروهای آمریکایی آغاز شود.

همچنین وزرات دفاع انگلیس روز گذشته برای جلوگیری از انتقادات وارده علیه دولت در خصوص خروج نظامیان از منطقه سانجین گفت که نیروهای بریتانیایی به تلاشهای خود تا زمانی که پیشرفت واقعی در بخشهایی از ولایت هلمند از جمله در منطقه سانجین حاصل شود، ادامه می دهند.

بر اساس این گزارش از ابتدای سال جاری تاکنون 67 نظامی انگلیسی در افغانستان کشته شدند که در مقایسه با نیروهای آمریکایی این تعداد معادل یک سوم نظامیان ایالات متحده کشته شده در جنگ است. از ابتدای سال جاری تاکنون 210 نظامی آمریکایی در افغانستان کشته شدند.

همچنین "ویلیام هیگ" وزیر خارجه انگلیس اعلام کرده است که نیروهای این کشور طی 5 سال آینده از افغانستان خارج می شوند.

هم اکنون سانجین خطرناکترین نقطه افغانستان محسوب می شود و نظامیان انگلیسی نیز در آن حضور دارند. شرایط این منطقه از افغانستان به گونه ای است که نشان می دهد جنگ در آن دستکم برای 10 سال دیگر ادامه خواهد داشت.

سانجین که در نزدیکی ولایت هلمند قرار دارد در گذشته به عنوان بازار تریاک افغانستان شهرت داشت و اکنون 50 هزار افغانی در آن سکونت دارند و در چهار سال گذشته این شهر خطرناک ترین نقطه برای نظامیان انگلیسی محسوب می شد و یک سوم از از 311 نظامی انگلیسی کشته شده در افغانستان در این شهر جان خود را از دست داده اند.