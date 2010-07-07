به گزارش خبرگزاری مهر، حمید صرامی به روند مبارزه جهانی با مواد مخدر در 100 سال اخیر پرداخت و گفت: نیم نگاهی به روند مبارزه با این پدیده شوم، بیانگر این واقعیت است که توجه جامعه جهانی در این مدت بیشتر معطوف به یک رکن مبارزه یعنی کاهش عرضه بوده و به رکن مهم کاهش تقاضا با رویکرد پیشگیری اولیه از اعتیاد برای افراد سالم و در معرض خطر جوامع، برنامه‌ریزی اساسی صورت نگرفته است.

مدیرکل فرهنگی و پیشگیری ستاد اظهار داشت: این خلاء اساسی یعنی عدم رویکرد متوازن در سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی در عرصه جهانی سبب شد تا سیستم هدفمند و فعال موادمخدر از این فرصت استفاده و زمینه‌های فریب فرهنگی را از طریق مواد استنشاقی ـ موادمخدر ـ مواد توهم‌زا و مواد محرک فراهم کند به گونه‌ای که زمینه برای ایجاد نبرد فرهنگی مهیا شد.

صرامی ادامه داد: این روند، موجب بروز مشکلاتی همچون هویت سردرگم، کاهش اعتماد به نفس و عزت نفس، فقر معنویت و ضعف اعتقادات دینی، احساس پوچی و درماندگی، ناتوانی در ابراز وجود، آشفتگی عاطفی، کاهش اقتدار خانواده، بروز شخصیت‌های متزلزل با تأثیرپذیری اجتماعی از گروه همسالان را در بین نوجوانان و جوانان جوامع فراهم ساخت بطوری که همگان شاهد بروز زمینه‌های رفتارهای نامناسب از جمله گرایش به اعتیاد شدند.

وی با بیان اینکه سیستم مافیای اعتیاد با سر دادن شعار «بدون هرگونه محدودیت از هر نوع مواد مصرف کن» اقدام به تقویت باورهای غلط از طریق ایجاد نگرش‌های فریبنده کرد، گفت: متاسفانه این سیستم به نوجوانان القاء کرد که برای رفع اختلالات روانی و عصبی همچون استرس، اضطراب و تشویش، رهایی از بیماری‌های جسمی، کسب شادی (کاذب) و تمرکز و دستیابی به لذت‌های فردی آنی، خلاقیت، آرامش، تفریح، انرژی مضاعف، شب بیداری، تقویت قوای جنسی و دست‌یابی به زندگی آرام اقدام به مصرف موادمخدر، توهم‌زا یا محرک کنند.

وی در ادامه رشد 73 درصدی دانش‌آموزان زیر چتر برنامه‌های سلامت، مهارت‌های زندگی و مدرسه محور، رشد 5 برابری آموزش والدین، رشد 76 درصدی برنامه‌های پیشگیری در محله‌ها، رشد 21 درصدی برنامه‌های پیشگیری در محیط‌های کار و رشد 27 درصدی برنامه‌های رسانه‌ای برای ارتقاء سطح آگاهی آحاد جامعه را از جمله اقدامات پیشگیرانه در امر مبارزه با مواد مخدر طی برنامه چهارم توسعه برشمرد.

صرامی یادآور شد: کمک‌های جهانی تحت عنوان پروژه کاهش تقاضا (پیشگیری) و حمایت‌یابی بیانگر این واقعیت است که طی سال‌های 2008 تا 2010 صرفاً 000/600/1 دلار از سوی برخی کشورهای اروپایی در کشورمان هزینه شد که این رقم در قبال 64 میلیون دلار بودجه کمکی ستاد مبارزه با موادمخدر به دستگاه‌های فرهنگی و پیشگیری کشورمان قابل مقایسه نیست.

وی در ادامه با ارائه پیشنهاداتی به جامعه جهانی گفت: با توجه به پیچیدگی و ابهام آینده اعتیاد و اعتیاد آینده‌ در جهان و به تبع آن در کشورها، ضرورت دارد از سوی حاکمان جهان نسبت به سرمایه‌گذاری، توجه و اهتمام، مصرف منابع و انرژی لازم در ابعاد مختلف عرصه پیشگیری اقدام جدی صورت پذیرد.

صرامی حمایتهای لازم از سوی دفتر UNODC به منظور تقویت انجمن‌های علمی پیشگیری اولیه در سطح کشورها، برگزاری اولین کنگره جهانی «نهضت فراگیر اجتماعی پیشگیری اولیه از اعتیاد» با هدف ارتقاء حساسیت جامعه جهانی و برگزاری کنگره‌های علمی پیشگیری اولیه از اعتیاد به صورت منطقه‌ای و جهانی برای تبادل تجربیات را به جامعه جهانی برای مصون‌سازی آحاد سالم جوامع پیشنهاد کرد.