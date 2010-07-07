تری برنده جایزه ادبی کین 2010 شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، کتاب "روزهای چوب‌بازی" از این نویسنده توانست نظر داوران این جایزه را که به بوکر آفریقا شهرت دارد به خود جلب کند.

فیامیتا روکو رئیس هیئت داوران، آثار این نویسنده را بلند پروازانه، شجاعانه و حاوی تخیل بالا دانسته و او را با استعداد و آینده‌دار توصیف کرده است.

تری در این کتاب بچه‌های خیابانی نایروبی و حوادثی را که برایشان اتفاق می‌افتد توصیف می‌کند. وی در خلق این اثر از خاطرات و تجربیات خود و مشاهداتش از زندگی چنین افرادی استفاده کرده است.

جایزه کین امسال با 115 داستان از 13 کشور از قاره آفریقا که به زبان انگلیسی منتشر شده‌اند، شروع به کار کرد که از میان آنها 5 داستان به مرحله پایانی راه یافتند.

دیگر نویسندگان فینالیست و نام آثارشان عبارت بودند از کن باریس از آفریقای جنوبی با داستان "زندگی کرم"، لای مابورا از کنیا با "چطور می‌شود اسقف را کشت؟"، ناموالی سرپل از زامبیا با داستان "موزانگو" و الکس اسمیت از آفریقای جنوبی با "سولماتیز".

از هیئت داوران جایزه کین سال 2010 می‌توان به گرانت دپوتی سردبیر الا الفری، پرفسور جان کوک از دانشگاه ایست انگلیا و پرفسور سامانتا پینتو از دانشگاه جورج‌تون اشاره کرد.

مبلغ نقدی جایزه کین 10 هزار دلار اعلام شده است.

