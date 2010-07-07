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۱۶ تیر ۱۳۸۹، ۱۴:۲۸

همدان به عنوان سومین پایلوت دولت الکترونیک کشور انتخاب شد

همدان به عنوان سومین پایلوت دولت الکترونیک کشور انتخاب شد

همدان - خبرگزاری مهر: رئیس کمیته شهر الکترونیک شورای شهر همدان گفت: همدان به عنوان سومین پایلوت دولت الکترونیک در کشور انتخاب شده که 300 هزار شهروند آموزش های لازم را فرا می گیرند.

نرگس نورالله ‌‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در با بیان اینکه تحقق شهر الکترونیک از اهداف شورای شهر همدان است، اظهار داشت: شورای شهر برنامه بلند مدت دولت الکترونیک را درافق پنج تا شش ساله بررسی می کند تا هر شهروندی در آن شهر بتواند نیازها، مایحتاج و اطلاعات مورد نیاز خود را از طریق پایگاه اطلاع ‌رسانی شهر الکترونیک به دست آورد.

وی از استقرار پایگاه اطلاع‌ رسانی دولت الکترونیک در شورای شهر خبر داد و گفت: اجرای سیستم سخت‌افزاری آن نیز در حال پیگیری است.

نورالله زاده با تاکید بر نقش اطلاع رسانی و ارتباطات در پیام‌رسانی، افزود: وزارت کشور در زمینه فرهنگ‌ سازی و آشنایی مردم با سیستم‌های جدید برنامه هایی را در نظر گرفته تا آنها را با مزایای دولت الکترونیک و استفاده آن آشنا سازد.

رئیس کمیته شهر الکترونیک شورای شهر همدان نقش تبلیغات در ترویج امور دولت الکترونیک را ضروری دانست و گفت: بسیاری از کشورهای توسعه یافته بر این اصل تأکید دارند که در ارائه خدمات و محصولات 99 درصد را تبلیغات و یک درصد، محصول قابل ارائه را در برگیرد.

کد مطلب 1113834

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