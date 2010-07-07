اعزام یک هزار گروه جهادی بسیج دانشجویی به مناطق محروم

مجتبی باستان در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه اردوهای جهادی در تابستان به مدت 15 تا 20 روز برگزار می شود، خاطرنشان کرد: پیش بینی می شود امسال هزار گروه از 31 استان با تعداد 40 هزار دانشجو به مناطق محروم کشور اعزام شوند.

وی افزود: اولین گروه اعزام اردوهای جهادی دانشجویان بسیجی تابستان سال 89 با شعار دانشجو، همت مضاعف، پیشرفت و عدالت در استان تهران با اعزام گروه جهادی بسیج دانشجویی دانشگاه امیرکبیر آغاز شد و دانشگاههای دیگر نیز گروههای دانشجویی خود را اعزام خواهند کرد.

معاون سازندگی و کارآمدسازی سازمان بسیج دانشجویی گفت: فعالیت این گروههای خودجوش دانشجویی در7 عرصه بهداشت و درمان، کشاورزی و دامپروری، عرصه عمرانی، فرهنگی، علمی و آموزشی، مرمت سازی و زیبا سازی مدارس و مساجد(با نگاه فرهنگی) و محرومیت زدایی صورت می گیرد. وی تبلیغ، ترویج و نهادینه کردن فکر جهادی و همچنین نقش آفرینی دانشجویان بسیجی در دهه چهارم انقلاب اسلامی دهه پیشرفت و عدالت را از مهم ترین اهداف اجرای این طرح دانست.

باستان افزود: منطبق کردن فعالیتهای جهادی و سازندگی با مولفه های ارزش دینی، بومی کردن اردوهای جهادی در دو استان و منطقه، توسعه اقدامات آموزشی توجیهی، همسو کردن توانمندی ها و پتانسیل دانشجویان و نهادها و تخصصی تر کردن عرصه ها و همه فصلی کردن اردوهای جهادی از جمله راهبردهای برگزاری این طرح است.

باستان گفت: این گروههای خودجوش دانشجویی جهت کمک به مردم مناطق محروم در ایام تعطیلات تابستان، عید نوروز و دیگر ایام تعطیل به مناطق مختلف کشور اعزام می شوند.