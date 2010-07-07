تکمیل فعالیتهای بانک شهر با تاسیس شرکت صرافی

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن محمد پور زرندی با بیان اینکه شرکت صرافی بانک شهر به تازگی فعالیت خود را آغاز کرده است، گفت: بانک شهر پس از طی مراحل لازم اجازه فعالیت صرافی از نوع دوم را از بانک مرکزی دریافت کرد و در حال حاضر یک شرکت در تهران دارد.

وی افزود: قرار است شعب این شرکت در تهران و سایر مراکز استانها که بانک شهر فعالیت دارد، گسترش یابد.

پورزرندی با اشاره به خدماتی که این شرکت به مشتریان ارائه می کند، اظهار کرد: خرید و فروش کلیه ارزهای معتبر، انجام حواله های ارزی در داخل و خارج از کشور، خرید و فروش مسکوکات طلا و مشاوره در امور ارزی، لیزینگ و سرمایه گذاری از خدماتی است که این شرکت ارائه می دهد.

معاون شهردار تهران، هدف از تاسیس شرکت صرافی شهر را تکمیل فعالیتهای زنجیره ای این بانک دانست و افزود: بسیاری از بانکها بعد از دو تا سه سال می توانند خدمات صرافی را ارائه کنند اما بانک شهر توانست تا زودتر مجوز فعالیت صرافی را دریافت کند و به ارائه خدمات در این زمینه بپردازد.

به گفته وی، با توجه به محدودیتی که برای فعالیت بانکها در خارج از کشور وجود دارد شرکتهای صرافی می توانند شرایط لازم را برای تامین نیازهای ارزی مشتریان فراهم کنند.