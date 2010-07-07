ارتش ترکیه اقلیم کردستان عراق را به آموزش عناصر پ.ک.ک متهم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، ژنرال "ایلکر باشبوغ" در مصاحبه با روزنامه حریت با بیان این مطلب در ادامه گفت: عراق هم اکنون دارای یک حکومت مرکزی است و هر دولت مرکزی مسئولیت هایی برای خود دارد و نباید اجازه دهد تا تروریست ها از خاک این کشور برای سازماندهی اقدامات خود استفاده کنند.

رئیس ستاد مشترک ارتش ترکیه در ادامه گفت : هم اکنون اعضای پ.ک.ک شمال را عراق همانند یک بهشت امن برای خود می دانند و این در حالی است که از آنها حمایت لجستیکی نیز به عمل می آید.

وی در ادامه از مقامات شمال عراق خواست تا به وظایف خود عمل کرده و اجازه ندهند دشمنان ترکیه در این منطقه به فعالیت ادامه دهند.

مرزنشینان ترکیه در ماه های اخیر شاهد افزایش درگیری میان ارتش این کشور و اعضای پ.ک.ک بوده اند در همین رابطه روز گذتشه اعلام شد در آخرین درگیری نیروهای حزب کارگران کردستان ترکیه (پ ک ک) با نیروهای امنیتی که در مرزهای جنوبی این کشور با عراق رخ داد، سه سرباز ترک کشته و سه نفر دیگر زخمی شدند.

نیروهای پ ک ک در یک ماه اخیر حمله علیه نیروهای امنیتی در ترکیه را شدت بخشیده اند. تحلیلگران منطقه ای این مسئله را با مواضع اخیر آنکارا بر ضد رژیم اسرائیل بی ارتباط نمی دانند.