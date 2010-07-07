سئوال نمایندگان از وزیر اقتصاد درباره اختصاص دو میلیارد دلار به مترو

به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر اقتصاد و دارایی در نشستی که با مجمع نمایندگان تهران داشت در خصوص نحوه اختصاص مبلغ دو میلیارد دلار از صندوق ذخیره ارزی توضیح داد.

در این نشست نمایندگان تهران با بیان چالشها و مشکلات پیش روی توسعه خطوط ریلی شهری در کلانشهر تهران و سایر کلانشهرها، خواستار تعیین تکلیف هر چه سریعتر اجرای قانون پرداخت دو میلیارد دلار از صندوق ذخیره ارزی شدند.

همچنین در خصوص نحوه پرداخت بودجه از وزیر اقتصاد و دارایی سوال شد و وی نیز توضیحاتی در خصوص چگونگی برداشت از صندوق ذخیره ارزی ارائه کرده و اظهار امیدواری کرد که هر چه سریعتر این قانون اجرایی شود.

چندی پیش مجمع نمایندگان تهران از ایستگاههای تازه تاسیس مترو که به دلیل مشکلات مالی مورد بهره برداری قرار نگرفته اند، بازدید داشته و پیرو آن جلساتی را با مسئولان ستاد حمل و نقل ریلی و وزیر اقتصاد و دارایی برگزار کردند.

مجمع نمایندگان تهران در تلاش است که دولت را موظف به اجرای تعهدات خود در قبال شرکت مترو نموده تا بخشی از مشکلات حمل و نقل عمومی پایتخت در آستانه آزادسازی قیمت حامل های انرژی کاهش یابد.