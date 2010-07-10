شیرین اسحاقی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره این نمایشنامه گفت:نمایشنامه "اگر پدرم را دیدی" با موضوع فرهنگ ایثار و شهادت برای گروه سنی نوجوان نوشته شده است.

وی همچنین از بازنویسی و ویرایش تعدادی از داستانهای کوتاهش با موضوع زنان و مسائل مربوط به آنان خبر داد که در نظر دارد آنها را به زودی در قالب یک مجموعه منتشر کند.



اسحاقی افزود:تعدادی از داستانهای کوتاهی که در 4 سال اخیر نوشته ام گردآوری کرده و در نظر دارم آنها را در یک مجموعه منتشر کنم.

وی ادامه داد: این داستانها که بیش از 12 عنوان خواهد بود به مسائل زنانه می پردازد و در حال حاضر مشغول بازخوانی آنها هستم و برخی از آنها به دلیل اینکه سالها پیش نوشته شده اند نیاز به بازنویسی دارند.

نویسنده "مرد یخی" با اشاره به اینکه هنوز نامی برای کتاب خود انتخاب نکرده است بیان کرد: بیشتر داستانهای این مجموعه را از بین آثاری انتخاب کرده ام که پیش از این موفق به دریافت جوایز مختلف ادبی شده اند که از جمله آنها می توان به لب های مامان برق نمی زند، قرعه، مترسک، اسمی برای پسرم و عینکم را باید عوض کنم اشاره کرد.

اسحاقی افزود: این مجموعه را تا دو ماه آینده نهایی کرده و سپس درباره ناشر آن تصمیم می گیرم.