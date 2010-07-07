اعضای شوراری اسلامی کار کرج انتخاب شدند

به گزارش خبرنگار مهر در کرج،‌ انتخابات نمایندگان کارگران در هیئت موضوع ماده 22 قانون شورای اسلامی کار ظهر چهارشنبه در سالن کنفرانس اداره کل کار و امور اجتماعی غرب استان تهران با حضور کاندیداهای شورای اسلامی کارخانجات کرج و رئیس کانون شوراهای اسلامی غرب استان تهران ومعاون روابط کار اداره کارو امور اجتماعی کرج برگزار شد.

معاون روابط کار اداره کل کارو امور اجتماعی کرج در این جلسه با اشاره به نقش شوراها در خدمت رسانی بهتر اظهار داشت: ایجاد روحیه همکاری و تعامل بین کارکنان و مدیران واحدهای تولیدی صنعتی، بالا بردن آگاهی آنان از وظایف مهم شوراهای اسلامی کار در واحدهای کارگری است.

سید عباس میرباذل افزود: بررسی وضعیت حقوقی و رسیدگی به شکایات کارگران، حل و فصل اختلافات کارگر و کارفرما در محل کار و کاهش ارجاع اختلافات به هیئتهای تشخیص و حل اختلاف ادارات کار و ایجاد تلاش برای گسترش امکانات رفاهی و حفظ حقوق قانونی کارگران از دیگر وظایف مهم این شوراهاست.

وی در ادامه افزود: طی سالیان اخیر بدلیل آشنایی بیشتر کارفرمایان و شوراهای اسلامی کار به وظایف خود زمینه تعامل و همدلی بیشتر بین مدیران و شوراهای اسلامی کار در واحدها فراهم شده و لذا تعداد پرونده های بررسی شده در هیئت موضوع ماده 22 بطور چشمگیر کاهش داشته است که امید آن می رود روزبروز این تعاملات در کارگاهها و واحدهای صنعتی بیشتر شود.

در پایان این جلسه با رای گیری حاضران، محمد ساکی، علی اصلانی، ابوالفضل مافی به عنوان اعضای اصلی و محمد علی اینانلو و رحیم بیگ محمدی به عنوان اعضای علی البدل شورای اسلامی کار شهرستان کرج انتخاب شدند.

