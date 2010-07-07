کشف محموله بزرگ قاچاق مشروبات الکلی

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علیرضا علیپور صبح چهارشنبه در نشستی با حضور خبرنگاران در مورد جزئیات کشف محموله مشروبات الکی گفت: دو روز گذشته ماموران پلیس امنیت موفق شدند یکی از بزرگترین باندهای قاچاق مشروبات الکی خارجی را پس از انجام دو ماه اقدامات اطلاعاتی شناسایی و سرکرده‌های آن را دستگیر کنند.

وی گفت: در طی این عملیات هشت نفر از سرکرده های این باند شناسایی و پنج تن از آنان دستگیر شدند اما سه تن موفق به فرار شده که در حال حاضر تحت تعقیب هستند.

جانشین فرمانده انتظامی تهران بزرگ افزود: دو تن از افراد دستگیر شده زن و سه نفر دیگر مرد بودند.

وی ادامه داد: ماموران پلیس امنیت در 4 نقطه تهران شامل خیابان شادمان در منطقه غرب، خیابان سازمان آب منطقه حسن‌آباد و اتوبان نواب انبارهای نگهداری این مشروبات را شناسایی کردند.

سرهنگ علیپور تصریح کرد: در این عملیات 15 هزار و 900 عدد انواع مشروبات الکلی خارجی کشف و ضبط شد که به صورت قاچاق از مرزهای غربی وارد تهران شده بود.

وی اظهار داشت: اکنون بیشتر قاچاقچیان از خودروهای سواری ارزان قمیت برای انتقال مشروبات از مرز استفاده می‌کنند زیرا استفاده از کامیونها موجب می‌شد تا ضرر اقتصادی زیادی را متحمل شوند.

جانشین فرمانده انتظامی تهران بزرگ گفت: در حال حاضر تعداد زیادی از خودروها و موتورسیکلتهای سرکرده ها و زیرشبکه‌های این باند بزرگ قاچاق مشروبات الکلی شناسایی و اقدامات قانونی جهت توقیف آنها در جریان است.

وی افزود: اعضای این باند در طول یک سال و نیم گذشته فعالیت‌های گسترده‌ای را در زمینه قاچاق مشروبات الکلی خارجی انجام داده بودند.

سردار علیپور گفت: هنوز ارزش ریالی این محموله‌ها تعیین نشده اما به زودی با اعزام کارشناسان گمرک ارزش ریالی آن تعیین می‌شود.