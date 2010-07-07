کارگاه آموزشی مسئولیت اجتماعی در کرج برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، در این کارگاه اسامه الملیجی مدرس بین‌المللی ایزو به مباحثی نظیر ماهیت و دامنه مسئولیت سازمانی در قبال اجتماع پرداخت.

بنابر این گزارش، تشریح اجزای اصلی سند ایزو 26000 و بررسی محدوده مرتبط و کاربردی آن در ایران و تدوین راهبردهای مربوط به اجرای این استاندارد در کشورمان از دیگر موضوع‌هایی است که مطرح و مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

.‌در این کارگاه، 40 شرکت کننده از سازمان‌های دولتی از جمله وزارت امور خارجه، وزارت کار و امور اجتماعی، قوه قضائیه و شرکت‌های خصوصی شرکت داشتند.

کارگاه آموزشی مسئولیت اجتماعی با مشارکت ایزو در 14 و 15 تیر ماه جاری در محل سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران واقع در کرج برگزار شد.