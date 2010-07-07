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۱۶ تیر ۱۳۸۹، ۱۴:۲۹

کارگاه آموزشی مسئولیت اجتماعی در کرج برگزار شد

کارگاه آموزشی مسئولیت اجتماعی در کرج برگزار شد

استان تهران - خبرگزاری مهر: ‌کارگاه آموزشی با عنوان مسئولیت اجتماعی توسط سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران با مشارکت سازمان ISO در کرج برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، در این کارگاه اسامه الملیجی مدرس بین‌المللی ایزو به مباحثی نظیر ماهیت و دامنه مسئولیت سازمانی در قبال اجتماع پرداخت.
 
بنابر این گزارش، تشریح اجزای اصلی سند ایزو 26000 و بررسی محدوده مرتبط و کاربردی آن در ایران و تدوین راهبردهای مربوط به اجرای این استاندارد در کشورمان از دیگر موضوع‌هایی است که مطرح و مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
 
.‌در این کارگاه، 40 شرکت کننده از سازمان‌های دولتی از جمله وزارت امور خارجه، وزارت کار و امور اجتماعی، قوه قضائیه و شرکت‌های خصوصی شرکت داشتند.
 
کارگاه آموزشی مسئولیت اجتماعی با مشارکت ایزو در 14 و 15 تیر ماه جاری در محل سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران واقع در کرج برگزار شد.
کد مطلب 1113857

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