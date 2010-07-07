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۱۶ تیر ۱۳۸۹، ۱۲:۲۳

تحولات امنیتی عراق/

حمله به زائران امام موسی کاظم (ع)/ شهید و زخمی شدن 31 زائر

حمله به زائران امام موسی کاظم (ع)/ شهید و زخمی شدن 31 زائر

منابع امنیتی عراق از شهید و زخمی شدن 31 تن از زائران حرم مطهر امام موسی کاظم (ع) در حملات مختلف به این زائران خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی المنار، در حالی که تنها یک روز به سالروز شهادت امام موسی کاظم (ع) باقی مانده است و راه های منتهی به کاظمین مملوء از زائر است تروریست ها این زائران را به شکل های مختلف هدف حمله قرار می دهند.

بنا بر اعلام این منابع، بر اثر انفجار در محله های "الفضیلیه"، "البیاع"، "الدوره" و "الحریه" در مناطق مختلف بغداد 6 زائر شهید و 25 تن دیگر زخمی شدند.

پیش از این نیز بر اثر حمله خمپاره ای به زائران در منطقه "الشعله" در شمال غرب بغداد یک نفر شهید و 9 تن دیگر زخمی شدند. این حملات در حالی صورت می گیرد که نیروهای امنیتی عراق اقدامات امنیتی شدیدی را برای تامین امنیت زائران اتخاذ کرده اند.

منع عبور و مرور برخی خودروها و موتور سیکلت در خیابان های اصلی بغداد و راه های منتهی به کاظمین (شمال بغداد) و توزیع آب و غذا در میان زائران از جمله اقدامات امنیتی و خدماتی نیروهای عراقی برای رفاه زائران به شمار می رود.

کد مطلب 1113863

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