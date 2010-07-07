  1. هنر
  2. تئاتر
۱۶ تیر ۱۳۸۹، ۱۲:۰۱

نمایش "روال عادی" خاکی نقد و بررسی می‌شود

نمایش "روال عادی" خاکی نقد و بررسی می‌شود

انجمن منتقدان و نویسندگان خانه تئاتر یکشنبه 20 تیرماه جلسه نقد و بررسی نمایش "روال عادی" محمدرضا خاکی را در سالن سایه مجموعه تئاتر شهر برگزار می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایش "روال عادی" نوشته ژان کلود کریر که با کارگردانی محمدرضا خاکی در سالن سایه مجموعه تئاتر شهر اجرا می‌شود در رابطه با ملاقات یک کمیسر پلیس و یک خبرچین است که بیشتر به نحوه برخورد، پرسش و پاسخ این دو نفر می‌پردازد. در این نمایش که ساعت 19:45 به صحنه می‌رود مسعود دلخواه و ایوب آقاخانی به ایفای نقش می‌پردازند.

جلسه نقد و بررسی نمایش "روال عادی" یکشنبه 20 تیرماه بعد از اجرای نمایش در سالن سایه مجموعه تئاتر شهر برگزار می‌شود. حضور برای عموم علاقه‌مندان در این جلسه آزاد است.

کد مطلب 1113868

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها