به گزارش خبرنگار مهر، نمایش "روال عادی" نوشته ژان کلود کریر که با کارگردانی محمدرضا خاکی در سالن سایه مجموعه تئاتر شهر اجرا میشود در رابطه با ملاقات یک کمیسر پلیس و یک خبرچین است که بیشتر به نحوه برخورد، پرسش و پاسخ این دو نفر میپردازد. در این نمایش که ساعت 19:45 به صحنه میرود مسعود دلخواه و ایوب آقاخانی به ایفای نقش میپردازند.
جلسه نقد و بررسی نمایش "روال عادی" یکشنبه 20 تیرماه بعد از اجرای نمایش در سالن سایه مجموعه تئاتر شهر برگزار میشود. حضور برای عموم علاقهمندان در این جلسه آزاد است.
انجمن منتقدان و نویسندگان خانه تئاتر یکشنبه 20 تیرماه جلسه نقد و بررسی نمایش "روال عادی" محمدرضا خاکی را در سالن سایه مجموعه تئاتر شهر برگزار میکند.
به گزارش خبرنگار مهر، نمایش "روال عادی" نوشته ژان کلود کریر که با کارگردانی محمدرضا خاکی در سالن سایه مجموعه تئاتر شهر اجرا میشود در رابطه با ملاقات یک کمیسر پلیس و یک خبرچین است که بیشتر به نحوه برخورد، پرسش و پاسخ این دو نفر میپردازد. در این نمایش که ساعت 19:45 به صحنه میرود مسعود دلخواه و ایوب آقاخانی به ایفای نقش میپردازند.
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