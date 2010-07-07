به گزارش خبرنگار مهر، نمایش "روال عادی" نوشته ژان کلود کریر که با کارگردانی محمدرضا خاکی در سالن سایه مجموعه تئاتر شهر اجرا می‌شود در رابطه با ملاقات یک کمیسر پلیس و یک خبرچین است که بیشتر به نحوه برخورد، پرسش و پاسخ این دو نفر می‌پردازد. در این نمایش که ساعت 19:45 به صحنه می‌رود مسعود دلخواه و ایوب آقاخانی به ایفای نقش می‌پردازند.



جلسه نقد و بررسی نمایش "روال عادی" یکشنبه 20 تیرماه بعد از اجرای نمایش در سالن سایه مجموعه تئاتر شهر برگزار می‌شود. حضور برای عموم علاقه‌مندان در این جلسه آزاد است.