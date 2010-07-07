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۱۶ تیر ۱۳۸۹، ۱۲:۰۸

برای نخستین بار/

رباعیات خیام به زبان کاتالان منتشر شد

رباعیات خیام به زبان کاتالان منتشر شد

نخستین ترجمه رباعیات عمر خیام به زبان کاتالان از سوی آلکس کوئرالتو بارتس در اسپانیا منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در مقدمه کتاب از عمر خیام به عنوان شناخته شده‌ترین شاعر ایرانی در غرب یاد شده و همچنین شخصیت علمی او به عنوان منجم، ریاضیدان و طبیب مورد تاکید قرار گرفته است.

اشعار خیام بدون واسطه زبانی و مستقیماً از فارسی به کاتالان ترجمه شده است و این امر از ویژگیهای این کتاب و ترجمه آن محسوب می‌شود.

زبان کاتالان یا کاتالونیایی یا کاتالونی زبان رسمی کشور آندورا و یکی از زبانهای رسمی ایالت کاتالونیا در شمال کشور اسپانیا است. حدود  9 میلیون نفر در سراسر جهان از جمله بخشهایی از مردم کشورهای فرانسه و ایتالیا به این زبان صحبت می‌کنند.
 

کد مطلب 1113869

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