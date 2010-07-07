رباعیات خیام به زبان کاتالان منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در مقدمه کتاب از عمر خیام به عنوان شناخته شده‌ترین شاعر ایرانی در غرب یاد شده و همچنین شخصیت علمی او به عنوان منجم، ریاضیدان و طبیب مورد تاکید قرار گرفته است.

اشعار خیام بدون واسطه زبانی و مستقیماً از فارسی به کاتالان ترجمه شده است و این امر از ویژگیهای این کتاب و ترجمه آن محسوب می‌شود.

زبان کاتالان یا کاتالونیایی یا کاتالونی زبان رسمی کشور آندورا و یکی از زبانهای رسمی ایالت کاتالونیا در شمال کشور اسپانیا است. حدود 9 میلیون نفر در سراسر جهان از جمله بخشهایی از مردم کشورهای فرانسه و ایتالیا به این زبان صحبت می‌کنند.

