بکارگیری 950 دستگاه کمباین در برداشت گندم همدان

شهرام پرورش در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان افزود: در همین زمینه 970 دستگاه انواع دروگر نیز به کار گرفته شده است.

وی با اشاره به اینکه برداشت گندم تا اواسط شهریور ‌ماه ادامه دارد، خاطر‌نشان کرد: 71 اکیپ کنترل ضایعات بر کار برداشت نظارت دارند.

وی با بیان اینکه سال گذشته تولید گندم استان 700 هزار تن بوده است، عنوان داشت: سال گذشته 359 هزار تن توسط مراکز خرید خریداری شده است.

پرورش اظهار داشت: سطح زیرکشت گندم آبی استان همدان 101 هزار و 630 هکتار و سطح زیرکشت گندم دیم 311 هزار و 880 هکتار است که پیش‌بینی می‌شود امسال 753 هزار تن گندم در استان همدان تولید وحدود 450 هزار تن به مراکز خرید تحویل داده .

مدیر زراعت جهاد کشاورزی استان همدان سطح زیرکشت گندم استان همدان را در سال گذشته 418 هزار و 500 هکتار ذکر کرد و گفت: 90 هزار هکتار از سطح زیرکشت گندم استان آبی و 328 هزار و 500 هکتار دیم بوده است.