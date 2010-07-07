اهدای خون در کرمان 10.5 درصد افزایش یافت

محمد مهدی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: طبق آمار موجود میزان اهداء خون در استان کرمان طی سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل 10.5 افزایش نشان می دهد.

وی ادامه داد: مجموع اهداء خون طی سال گذشته در این مقطع زمانی در کرمان 16 هزار و 300 واحد بوده است که در سال جاری به 18 هزار و یکصد واحد افزایش یافته است.

مهدیزاده خاطرنشان کرد: از این مقدار خون 43 هزار واحد فرآورده خونی مختلف تولید شده است و در اختیار بیماران نیازمند خون قرار گرفته است.

وی اضافه کرد: در سال جاری همچنین هزار و 200 واحد خون مازاد در استان کرمان به استان هرمزگان منتقل شده است که نسبت به سال گذشته افزایش دارد.

وی همچنین از ارسال 10 هزار واحد پلاسما به پالایشگاه تهران و ارسال آن به کشور آلمان برای تولید فراورده های خونی خبرداد.