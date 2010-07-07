کاهش نرخ بیکاری با توجه ویژه به بخش خصوصی امکان پذیر است

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، سهراب براندیشه پیش از ظهر چهارشنبه در جلسه شورای اداری اداره کل و امور اجتماعی استان کرمانشاه که در مجتمع صنعتی کاشی کاژه اسلام آبادغرب تشکیل شد، اظهار داشت: در سالی که مزین به نام « همت مضاعف و کار مضاعف » است باید با برنامه ریزی مناسب در خدمت مردم به خصوص کارآفرینان باشیم و آنچه را در توان داریم به طبق اخلاص بگذاریم.

براندیشه افزود: ما از سرمایه گذاران در بخشهای مختلف اقتصادی اعم از صنعت، خدمات و کشاورزی استقبال می کنیم و سعی داریم با توجه به ظرفیتهای بالقوه استان نسبت به تقویت و حمایت و تسهیل امور کارآفرینی اقدام نماییم.

وی تصریح کرد: یکی از شرایط سرمایه گذاری این است که سرمایه گذاران احساس امنیت و آرامش داشته باشند و باور کنند که مسئولین برای آنان ارزش قائل بوده و در رفع مشکلات آنان نیز همت می گمارند.

مدیرکل کار و امور اجتماعی استان کرمانشاه در ادامه از تعامل خوب کارگران، کارفرمایان و تشکلات کارگری و کارفرمایی در استان خبر داد و گفت: این تعامل باعث امنیت شغلی کارگران و ارتقا بهره وری و افزایش تولید خواهد شد.

براندیشه ضمن اشاره به وظایف ذاتی اداره کل کار و امور اجتماعی استان اظهار داشت: یکی از وظایف اصلی حفظ و صیانت از نیروی کار است که توسط بازرسان و کارشناسان روابط کار این موضوع پیگیری می شود.

وی اظهار داشت: مجموعه پرسنل اداره کل کار وامور اجتماعی درخدمت مردم و به خصوص کارآفرینان و کارگران بوده و سعی داریم با تلاش و کوشش بیشتر این باور را در مردم ایجاد کنیم که به ما اعتماد کنند، زیرا اعتقاد داریم که به مصداق کلام حضرت امام صادق (ع) آقا و سرور کسی است که به مردم بیشتر خدمت کند.

مدیر کل کار و امور اجتماعی استان کرمانشاه همچنین هدف از برگزاری این جلسات در شهرستانها را تقویت، حمایت و تسهیل امور کارفرمایان و کارآفرینان در محیط های کارگری دانست.

شهرستان اسلام آباد غرب از موقعیت مناسبی برای سرمایه گذاری برخوردار است

صدرالله بابلی فرماندار اسلام آبادغرب نیز در این جلسه گفت: این شهرستان با قرار گرفتن در مسیر راه های استانهای کرمانشاه، ایلام، لرستان و خوزستان و عتبات عالیات از موقعیت مکانی مناسبی جهت سرمایه گذاری برخوردار است.

وی با اشاره به استعدادها و ظرفیت های بالقوه این شهرستان، گفت: کارهای بسیار مناسبی در راستای سرمایه گذاری در بخش های مختلف صنعت، خدمات و کشاورزی در این شهرستان صورت گرفته است.

بابلی ضمن اشاره به عملکرد بنگاه های اقتصادی زوبازده در شهرستان اسلام آبادغرب، از آن به عنوان طرح موفق دولت نهم یاد کرد و گفت: توانسته ایم تعداد دوهزارو303 طرح با مبلغ 62 میلیارد تومان و اشتغالزایی سه هزارو741 نفر به کارگروه و بانک ها معرفی کنیم که کل این طرحها به تصویب کارگروه رسیده و دوهزارو292 طرح به مبلغ 53 میلیارد و 93 میلیون تومان نیز به انعقاد قرارداد رسیده است.

وی خواستار نگاه ویزه دولت به خصوص کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان به این شهرستان شد و گفت: ما مسئولین با برنامه ریزی صورت گرفته آمادگی لازم را جهت جذب سرمایه گذاران و اختصاص اعتبارات به شهرستان داریم.

ارزش کارآفرینی در اسلام در حد جهاد است

حجت الاسلام ابطحی امام جمعه شهرستان اسلام آبا غرب نیز در این نشست با اشاره به احادیث و روایات معتبر، کار را معادل جهاد در راه خدا دانست و اظهار داشت: اگر فرهنگ کار در اسلام به مشابه جهاد است، پس ارزش کارآفرینی نیز در این حد است.

وی بیکاری را باعث ناهنجاری های اجتماعی از جمله فقر، فساد و تفریحات ناسالم دانست و گفت: بیکاری مانند یک شجره خبیثه است که با میوه های ناسالم به بار می نشیند.

امام جمعه اسلام آباد غرب در ادامه ارزش کارآفرینی و سرمایه گذاری را جزء صالحات باقیات هر انسانی دانست و گفت: صالحات باقیات فقط ساخت مدرسه، پل و مسجد نیست، بلکه ایجاد کار برای بیکاران نیز از جمله بهترین مصادیق آن است.

وی کار را در فرهنگ اسلام کسب عزت برای انسان خواند و بیان داشت: کسانی که برای افراد کار ایجاد می کنند در حقیقت به عزت جامعه کمک کرده اند.

امام جمعه اسلام آباد غرب در ادامه از همه مسئولین خواست تا با همت و کار بیشتر شرایط را بگونه ای برای سرمایه گذاران فراهم کنند که با عشق به کار بپردازند و از کار دلسرد نشوند.