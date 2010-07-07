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۱۶ تیر ۱۳۸۹، ۱۲:۳۸

جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی /

گروندونا: خود مارادونا در خصوص ماندن یا جدایی تصمیم می‌گیرد

گروندونا: خود مارادونا در خصوص ماندن یا جدایی تصمیم می‌گیرد

رئیس اتحادیه فوتبال آرژانتین گفت تنها کسی که می تواند در خصوص ماندن یا رفتن از تیم ملی این کشور تصمیم گیری کند، کسی نیست جز خود مارادونا.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پرس آسوسیشن، تیم فوتبال آرژانتین با شکست 4 بر صفر در مرحله یک چهارم نهایی رقابت های جام جهانی 2010 از دور این مسابقات کنار رفت این در حالی است که مارادونا از زمان بازگشت به کشور هنوز در خصوص آینده کاری خود تصمیم گیری نکرده است.

خولیو گروندونا گفت: مارادونا تنها کسی است که باید در خصوص ادامه همکاری یا رفتن از این تیم تصمیم گیری کند. او هنوز با ما قرارداد دارد و بنابراین تصمیم با خودش است.

الخاندرو مانکوسو، دستیار مارادونا، گفت: با شناختی که من از او دارم، بعید می دانم که عقب نشینی کند. تیم آرژانتین به لحاظ گروهی رشد خوبی داشته و بازیکنان بخوبی نسبت به یکدیگر شناخت پیدا کرده اند. اگر او تصمیم به ماندن بگیرد، ما کار خود را در وضعیت خوبی آغاز می کنیم.

کد مطلب 1113885

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