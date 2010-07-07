طرح سئوال از وزیر کار در مجلس به زمان دیگری موکول شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، محمد حسن ابوترابی فرد نایب رئیس مجلس که ریاست جلسه علنی روز چهارشنبه را پس از لاریجانی بر عهده داشت ، در پایان جلسه اعلام کرد: جلسه مجلس اکثریت لازم را ندارد و موضوع طرح سئوال از آقای شیخ الاسلام وزیر کار در زمان دیگری مطرح خواهد شد.

شیخ الاسلام وزیر کار برای پاسخ به سئوال موسی الرضا ثروتی و هادی قوامی نمایندگان بجنورد و اسفراین در جلسه امروز مجلس حضور یافته بود که به دلیل عدم حضور تعداد لازم نمایندگان در جلسه امروز طرح این موضوع به زمان دیگری موکول شد.

به گزارش مهر جلسه امروز نمایندگان با 194 نماینده رسمیت یافت و به مرور از این تعداد کاسته شد و در ساعات پایانی جلسه مجلس نصاب لازم برای ادامه مذاکرات را نداشت.

جلسات مجلس با حضور 194 نماینده رسمیت می یابد .