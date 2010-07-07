تبلیغ سفال لالجین مشکل عرضه سفال چینی را حل نمی کند

بهجت عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان اظهار داشت: استقبال مردم از سفال چینی به علت قیمت تمام شده آن است در صورتی که سفال‌های این کشور از لحاظ کیفیت بالاتر از اجناس بومی نیست.

وی با اشاره به اینکه مردم به کیفیت اهمیتی نمی‌دهند و بیشتر به شکل و ظاهر و قیمت محصولات اهمیت می‌دهند، اظهار داشت: از صنعتگران تقاضا داریم برای حفظ تولید، منافع و وضعیت اقتصادیشان توزیع‌کننده محصولات چینی نباشند و بیشتر به تولید سفال و سرامیک بومی و توزیع آن‌ها در سطح کشور بپردازند.

عباسی با بیان اینکه بازار چین نه تنها سفال بلکه کالاها و محصولات دیگری را نیز تحت‌ الشعاع خود قرار داده، اظهار داشت: باید تمهیدات اساسی برای مقابله با این کار اندیشیده شود.

وی در ارتباط با برنامه‌های آموزشی کارگاه‌های صنایع دستی نیز گفت: برنامه‌های آموزشی کارگاه‌ های صنایع‌ دستی سالانه بوده که در ایام تابستان استقبال زیادی شده و افراد بیشتری در آن شرکت می‌کنند.

معاون صنایع‌ دستی سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان همدان خاطرنشان کرد: صنایع دستی به عنوان یکی از برجسته ‌ترین فعالیت‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی است که در جوامع مختلف آن را عاملی مؤثر در توسعه همه ‌جانبه و پایدار شناخته ‌اند.