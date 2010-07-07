توافق با یک بانک برای حمایت از فوتبال/ فدراسیون با "نوولینو" مذاکره نکرده است

به گزارش خبرنگار مهر، علی کفاشیان در حاشیه نشست امروز کمیته فنی در گفتگو با خبرنگاران ضمن بیان این مطلب افزود: با بانک صادرات برای حمایت مالی از تیم های ملی مذاکرات خوبی داشته ایم و به توافقاتی نیز رسیده ایم اما هنوز هیچ چیز قطعی نشده است.

وی ادامه داد: این تفاهم شرایط خوبی دارد و اطمینان داریم که شرایط آن از قراردادی که با سایپا داشتیم بهتر است.

وی در پاسخ به این پرسش که " آیا فدراسیون فوتبال ایران با " والتر نوولینو" ایتالیایی برای قبول مربیگری تیم ملی فوتبال ایران مذاکره ای داشته است؟ " گفت: از سوی ما هیچ مذاکره ای با وی انجام نشده و نمی دانم چرا چنین خبری در رسانه های ورزشی ایران منتشر شده است.

علی کفاشیان در پاسخ به این موضوع که این خبر از سوی رسانه های ایتالیایی منتشر شده است گفت: نمی دانم آنها این خبر را از کجا آورده اند.

رئیس فدراسیون فوتبال در مورد بازگشت قطبی و برنامه هایش برای تیم ملی نیز گفت: ایشان در نشست صبح امروز کمیته فنی گزارشی از سفرش به آفریقای جنوبی را ارائه کرد.

کفاشیان در مورد حریفان تدارکاتی تیم ملی فوتبال کشورمان نیز گفت: مذاکراتی را با چند تیم مطرح انجام داده ایم اما هنوز با هیچیک به توافق نهایی نرسید ایم و اگر این اتفاق بیفتد رسما اعلام خواهیم کرد.

رئیس فدراسیون فوتبال در مورد تایید نشدن لباس تیم فوتبال بانوان از سوی سازمان تربیت بدنی نیز گفت: جای هیچ نگرانی وجود ندارد. ما طراحی جدید را آماده کرده ایم و بزودی آنرا در اختیار سازمان تربیت بدنی قرار خواهیم داد تا تیم برای اعزام به سنگاپور مشکلی نداشته باشد.