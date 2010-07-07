انتقال فناوری و تبادل کالاهای فناورانه میان ایران و بلاروس

به گزارش خبرگزاری مهر، نسرین سلطانخواه در دیدار با هیئت رسانه ای کشور بلاروس بر لزوم ارتقای سطح همکاریهای علمی و فناوری دو کشور تاکید کرد و گفت: همکاریهای علمی بین دو کشور ایران و بلاروس با تشکیل کمیسیون مشترک علمی و فناوری در سال 2002 شکل گرفت و تاکنون چهار نشست مشترک برگزار و تفاهم نامه همکاری در این زمینه ها منعقد شده است.

معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری ادامه داد: در ارزیابی های انجام شده در هر دو کشور ظرفیت های خوبی در زمینه های میکروالکترونیک، اپتیک، نانوتکنولوژی، بیوتکنولوژی، استفاده از لیزر در پزشکی، نیمه هادی ها، صنایع جوش و صنعت نفت وجود دارد که می تواند زمینه هایی برای ایجاد همکاری و تبادل فناوری باشد از این رو می توان با ایجاد بسته های همکاری بین ستادهای توسعه فناوری های راهبردی و کانون های هماهنگی دانش و صنعت ایران با مجموعه های فعال در کشور بلاروس از این ظرفیت ها به خوبی بهره برداری کرد.

وی یادآور شد: با توجه به اقدامات و برنامه ریزی های انجام شده امسال کمیسیون مشترک همکاری های علمی و فناوری دو کشور در "مینسک" برگزار خواهد شد.

سلطانخواه به بیان نقش زنان در توسعه علوم و فناوری پرداخت و گفت: برای اینکه زنان نقشی در توسعه علم و فناوری داشته باشند باید سهمی در کسب علوم عالیه و تحصیلات دانشگاهی به دست بیاورند از این رو در 30 سال بعد از انقلاب اسلامی علاوه بر اینکه مراکز تحصیلات دانشگاهی رشد بسیار خوبی داشته است، سهم زنان در ورود به دانشگاه ها و آموزش عالی بسیار فزاینده و چشمگیر بوده است.

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با بیان اینکه در سال گذشته در دوره های کارشناسی نزدیک به 64 درصد پذیرفته شدگان، در دوره کارشناسی ارشد 46 درصد پذیرفته شدگان و در دوره دکتری 48 درصد پذیرفته شدگان زنان بودند، اضافه کرد: وقتی تعداد زنان دارای تحصیلات عالی در کشور بالا می رود خود به خود حضور زنان در بسیاری از مراکز علمی و تحقیقاتی به عنوان افراد شاغل و تاثیرگذار در آن محیطها بالا خواهد رفت.

وی اضافه کرد: در دانشگاه های ایران اعم از دولتی و خصوصی نزدیک به 28 هزار عضو هیئت علمی زن وجود دارد و در بسیاری از مراکز تحقیقاتی ایران عموما متخصصان و کارشناسان را زنان تشکیل می دهند.

وی به حضور 49 درصدی پزشکان زن در حوزه بهداشت و سلامت اشاره کرد و یادآور شد: تعدادی از دانشمندان زن ایرانی در فهرست برتر دنیا قرار گرفته اند.

سلطانخواه به نقش بنیاد ملی نخبگان ایران در حمایت و پشتیبانی از استعدادهای برتر در مقاطع تحصیلی مختلف اشاره کرد و گفت: برخی از این حمایت ها به صورت کمک های بلاعوضی است که به نخبگان اعطا می شود البته در کنار حمایت های مالی، حمایت های معنوی نیز اعطا می شود.

وی با تاکید بر سیاست های کلی جمهوری اسلامی ایران در زمینه همکاری های علمی و فناوری با همه کشورهای دوست، یکی از مصادیق بارز آن را تبادل استاد و دانشجو میان ایران و سایر کشورها از جمله بلاروس دانست.