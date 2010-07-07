رقابت برای خرید بلوک سایپا به هفته آینده موکول شد

به گزارش خبرنگار مهر درپایان ساعات کاری امروز بورس اوراق بهادار تهران، قیمت هر سهم بلوک سایپا با 145 ریال افزایش نسبت به روز قبل به 4152 رسید تا مبنای آغاز رقابت یکشنبه هفته آینده باشد.

رقابت برای خرید یک میلیارد و 872‌ میلیون سهم سایپا برای یازدهمین روز کاری ادامه یافت اما باز هم با پایان یافتن ساعت معاملات مالک آن مشخص نشد.

سازمان خصوصی سازمان به وکالت از سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران 18 درصد از سهام سایپا را به صورت یکجا و نقد و اقساط ( 30 درصد نقد و 70 درصد اقساط) از طریق بورس تهران واگذار می کند.



