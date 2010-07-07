تلف شدن گورخر بهرام گور در پی برخورد با کامیون/ منابع غذایی مشکل زیستمندان

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، این گورخر که برای تهیه علوفه از منطقه حفاظت شده خارج شده بود با یک کامیون برخورد کرد و تلف شد.

تلف شدن این گور به اشکالی به قضیه خشکسالی مربوط می شود چراکه در پی وقوع این پدیده طبیعی، منابع غذایی و آبی منطقه حفاظت شده بهرام گور مانند سایر مناطق رو به افول رفته و زیستمندان را برای ادامه حیات با مشکل مواجه کرده است.

علیرضا فرخی رئیس محیط زیست شهرستان نی ریز بیان کرد: لاشه این گورخر 20 ساله به شیراز منتقل شد تا پس از انجام اقدامات لازم در موزه نگهداری شود.

رانندگان مراقب باشند

وی گفت: در عین حال رانندگان حین عبور از جاده نی ریز - مشکان به سمت یزد نهایت احتیاط را داشته باشند.

در منطقه بهرام گور البته برای آبرسانی و علوفه رسانی به زیستمندان منطقه از سوی محیط زیست شهرستان نی ریز تدابیری اندیشیده شده و تا حدودی در مقابل پدیده خشکسالی که به شدت استان فارس را در نوردیده، محیط زیست این شهرستان با تمام تلاش خود حیات وحش منطقه را مورد حفاظت قرار داده است.

در عین حال اعتبارات مناسبی برای مناطقی نظیر بهرام گور باید از منابع استانی اعمال شود تا حیوانات منطقه مجبور نباشند برای تامین علوفه خود بهرام گور و یا سایر مناطق حفاظت شده را ترک کنند.

گورخری که با برخورد با یک کامیون تلف شد

چندی پیش مدیر کل محیط زیست استان فارس نیز از برنامه ریزی برای اجرای طرح های کوتاه مدت اضطراری جهت چنین مناطق حفاظت شده ای خبر داد که با مشکلاتی نظیر آب و منابع غذایی دست و پنجه نرم می کنند اما اجرای این طرحها باید از سوی مدیریت استان با حمایتهای مالی و اعتباری سریع و جدی مواجه شود.

محیط زیست شهرستان نی ریز طی این مدت برای جلوگیری از مهاجرت اجباری گورخرها از بهرام گور تلاشهای خود را به کار بسته و اقدامات موثری را با تامین منابع مورد نیاز حیات وحش نیز انجام داده اما تزریق اعتبارات استانی برای اجرای طرح های اضطراری در مناطقی نظیر بهرام گور باید به عنوان یک امر ضروری مد توجه مسئولان قرار گیرد.

منطقه حفاظت شده بهرام گور در شرق استان فارس و شمال شرقی شهرستان نیریز قرار دارد و وسعت این منطقه 40 هزار و 800 هکتار و ارتفاع بلندترین نقطه آن دو هزار و 787 متر بوده و دارای آب و هوای گرم و خشک و بارندگی حدود 200 میلی متر است.

این محدوده از سال 1351 با عنوان منطقه حفاظت شده "بهرام گور" تحت مدیریت اداره کل حفاظت محیط زیست فارس قرار گرفته است. منطقه حفاظت شده بهرام گور تنها منطقه ای در کشور بوده که جمعیت قابل ملاحظه و پویایی از گورخر ایرانی را در خود جای داده است.

حضور دیگر گونه های ارزشمند نظیر کاراکال، زاغ بور، هوبره، جبیر و... ارزش اکولوژیکی این زیستگاه پهناور را دو چندان می کند و تماشای حیات وحش به خصوص گونه های در معرض تهدیدی نظر گورخر ایرانی، هوبره و زاغ بور در این منطقه به سادگی امکان پذیر است.