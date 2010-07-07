حمایت مسئولان اجرایی مازندران از جام اسطوره های کشتی

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی اکبر طاهایی پیش از ظهر چهارشنبه در دیدار اعضای هیئت رئیسه کشتی مازندران گفت: همه دستگاههای اجرایی مرتبط جام اسطوره های کشتی امامعلی حبیبی و عبداله موحد باید با شایستگی این جام را برگزار کنند.

وی به برگزاری با شکوه رقابت های بین المللی جام شیرودی که اردیبهشت ماه امسال در تنکابن اشاره کرد و گفت: مازندران مستحقق برگزاری ومیزبانی رقابتهای کشتی در سطح بین المللی است.

استاندارمازندران با اشاره به اینکه این استان به عنوان مهد کشتی ایران و کشتی گیران وپهلوانان نامی است ابراز امیدواری کرد: اعضای هیئت رئیسه کشتی مازندران باید از همه ظرفیتها برای جام اسطوره های کشتی امامعلی حبیبی و عبدالله موحد استفاده بکارگیری کنند.

طاهایی تصریح کرد: با حضور اعضای قوی در هیئت رئیسه کشتی مازندران ، کشتی استان می تواند با آسودگی خاطر در پی موفقیتهای تازه باشد.

رئیس هیئت کشتی مازندران گفت: در کشتی مازندران که به عطر پهلوانی آغشته است نیاز به فرهنگ سازی داریم و در این راه به حمایت های استاندار مازندران و مدیران دستگاه های اجرایی استان نیاز است.

اصغرثمربخش افزود: تاکید جدی مجموعه استان بر برگزاری با کیفیت بالا درجام بین المللی موحد و حبیبی است.

وی ادامه داد: با هماهنگی فدراسیون کشتی و هیئت کشتی مازندران در تلاش هستیم تا از کشورهای صاحب سبک کشتی دنیا برای حضور در این جام دعوت کنیم وپذیرا باشیم.

سیدهادی حسینی و سید یونس حسینی هم به نمایندگی از اعضای هیئت رئیسه کشتی مازندران در خصوص وضعیت کشتی استان گزارش دادند و خواستار توجه جدی استاندارمازندران از این رویداد مهم ورزشی استان در سال 89 شدند.

مسابقات بین المللی کشتی آزاد جام عبدالله موحد و امام علی حبیبی از اسطوره های کشتی مازندران که درتقویم رسمی فدراسیون جهانی کشتی ( فیلا ) قرار گرفته هشتم و نهم مرداد امسال به میزبانی قائم شهر برگزار می شود.