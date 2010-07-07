کرمان رتبه هشتم زکات در کشور را دارد

حجت الاسلام حامد آزمایش در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: استان کرمان طی سال گذشته با یک میلیارد و 635 میلیون تومان زکات جمع آوری شده رتبه هشتم میزان جمع آوری زکات را به خود اختصاص داده است.

وی ادامه داد: در بین شهرستانهای استان کرمان شهرستان بم رتبه نخست زکات را دارد و تنها طی سال گذشته 760 میلیون تومان زکات از این مناطق جمع آوری شده است.

حجت الاسلام آزمایش ادامه داد: این درحالی است که میزان زکات پرداختی طی سال قبل در این شهرستان بسیار پائین بوده است.

وی دلیل افزایش پرداخت زکات در استان را همکاری علماء و روحانیون و فرهنگ سازی پرداخت زکات در جامعه دانست و گفت: در همین راستا درصدد هستیم همایشهای زکات را به صورت روستا به روستا اجرا کنیم.