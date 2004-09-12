كشته و زخمي شدن سه خبرنگار در بغداد

به گزارش خبرگزاري "مهر" ، احمد صالح خبرنگار شبكه ماهواره اي العربيه با اعلام اين خبرافزود: "مازن الطوميسي" خبرنگار فلسطيني الاصل مقيم بغداد كه به عنوان هماهنگ كننده براي شبكه تلويزيوني " الاخباريه" عربستان فعاليت مي كرد امروز براثرتركش راكت هليكوپترهاي ارتش آمريكا كشته شد.

دراين ميان دوفيلمبردار وخبرنگارعراقي كه اولين آنان براي آژانس خبري انگليسي آمريكايي " رويترز" فعاليت مي كرد ازناحيه پا مجروح شد و دومين خبرنگار كه براي آژانس خبري "گيتي" آمريكا فعاليت مي كرد از ناحيه سرهدف تركش گلوله قرار گرفت.



امروز زد وخوردهاي شديدي ميان نيروهاي ارتش آمريكا وافراد مسلح درمركز شهر بغداد صورت گرفت كه در نتيجه آن 19 عراقي كشته و 73 تن ديگر زخمي شدند . درميان كشته هاي و مجروحان چند زن و كودك نيز ديده مي شود .



اين درگيري ها پس ازشليك چندين گلوله خمپاره به منطقه الخضراء درمحل سفارتخانه آمريكا ومقر ساختمان دولت عراق كه تحت تدابير شديد امنيتي است، آغاز شد .