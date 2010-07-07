آمل میزبان مرحله نهایی مسابقات فوتسال کشور شد

به گزارش خبرنگار مهر در آمل، حسین قوی پیش از ظهر چهارشنبه در جلسه ستاد برگزاری این مسابقات گفت: این رقابته ا 19تا 24 تیرماه جاری با حضور هشت تیم برتر دسته سوم فوتسال باشگاه های کشور در سالن ورزشی پیامبر اعظم آمل برگزار می شود.

وی افزود: در این رقابت ها تیم های سازمان آتش نشانی و خدمات ایمینی آمل و شهرداری نکاء ازمازندران به همراه شش تیم دیگر از استانهای کشور در دوگروه با هم رقابت می کنند.

سرپرست تیم فوتسال سازمان آتش نشانی و خدمات ایمینی آمل تصریح کرد: این رقابت ها در دو نوبت صبح وعصر و در مجموع چجهار بازی در هرروز برگزار می شود.

قوی، ادامه داد: در پایان این رقابتها دو تیم برتر به مسابقات دسته دوم فوتسال باشگاه های کشور صعود خواهند کرد.

وی گفت: تیم فوتسال سازمان آتش نشانی و خدمات ایمینی آمل به عنوان قهرمان باشگاه های مازندران و شهرداری نکاء قهرمان جام حذفی باشگاه های مازندران به رقابتها دسته سوم باشگاه های کشور صعود کردند.

سرپرست تیم فوتسال سازمان آتش نشانی و خدمات ایمینی آمل با اشاره به اینکه رقابتهای زیرگروه دسته سوم باشگاه های کشور با حضور 48تیم در مراحل مقدماتی پیگیری شد اضافه کرد: این تیم ها پس از پشت سرگذاشتند چند مرحله بازیهای گروهی به مرحله پایانی این رقابتها درآمل صعود کردند.

قوی با تمرینات منظم تیم فوتسال سازمان آتش نشانی و خدمات ایمینی آمل در روزهای آخیر در این شهر اشاره کرد و گفت: این تیم با سرمربی گری رضا مصطفی زاده و سرپرستی سعید بابائیان امیدوار به صعود رقابتهای دسته دوم باشگاه های کشور است.

وی خاطرنشان کرد: برای این رقابت ها از حسین شمس سرمربی تیم ملی فوتسال کشورمان نیز دعوت شده است.