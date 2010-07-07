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۱۶ تیر ۱۳۸۹، ۱۴:۰۱

آمل میزبان مرحله نهایی مسابقات فوتسال کشور شد

آمل میزبان مرحله نهایی مسابقات فوتسال کشور شد

ساری - خبرگزاری مهر: سرپرست تیم فوتسال سازمان آتش نشانی و خدمات ایمینی آمل از میزبانی این شهرستان برای مرحله نهایی مسابقات فوتسال زیرگروه دسته سوم باشگاه های کشور خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در آمل، حسین قوی پیش از ظهر چهارشنبه در جلسه ستاد برگزاری این مسابقات گفت: این رقابته ا 19تا 24 تیرماه جاری با حضور هشت تیم برتر دسته سوم فوتسال باشگاه های کشور در سالن ورزشی پیامبر اعظم آمل برگزار می شود.

وی افزود: در این رقابت ها تیم های سازمان آتش نشانی و خدمات ایمینی آمل و شهرداری نکاء ازمازندران به همراه شش تیم دیگر از استانهای کشور در دوگروه با هم رقابت می کنند.
 
سرپرست تیم فوتسال سازمان آتش نشانی و خدمات ایمینی آمل تصریح کرد: این رقابت ها در دو نوبت صبح وعصر و در مجموع چجهار بازی در هرروز برگزار می شود.
 
قوی، ادامه داد: در پایان این رقابتها دو تیم برتر به مسابقات دسته دوم فوتسال باشگاه های کشور صعود خواهند کرد.
 
وی گفت: تیم فوتسال سازمان آتش نشانی و خدمات ایمینی آمل به عنوان قهرمان باشگاه های مازندران و شهرداری نکاء قهرمان جام حذفی باشگاه های مازندران به رقابتها دسته سوم باشگاه های کشور صعود کردند.
 
سرپرست تیم فوتسال سازمان آتش نشانی و خدمات ایمینی آمل با اشاره به اینکه رقابتهای زیرگروه دسته سوم باشگاه های کشور با حضور 48تیم در مراحل مقدماتی پیگیری شد اضافه کرد: این تیم ها پس از پشت سرگذاشتند چند مرحله بازیهای گروهی به مرحله پایانی این رقابتها درآمل صعود کردند.
 
قوی با تمرینات منظم تیم فوتسال سازمان آتش نشانی و خدمات ایمینی آمل در روزهای آخیر در این شهر اشاره کرد و گفت: این تیم با سرمربی گری رضا مصطفی زاده و سرپرستی سعید بابائیان امیدوار به صعود رقابتهای دسته دوم باشگاه های کشور است.
 
وی خاطرنشان کرد: برای این رقابت ها از حسین شمس سرمربی تیم ملی فوتسال کشورمان نیز دعوت شده است.
کد مطلب 1113900

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