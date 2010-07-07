پرسنل گمنام زندانها در تامین امنیت جامعه نقشی اساسی دارند

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، علی اشرف رشیدی پیش از ظهر چهارشنبه درمراسم تودیع و معارفه سرپرست زندان قصرشیرین، خدمت در سنگر اصلاح و تربیت و کمک به بازسازی شخصیتی اقشار آسیب دیده اجتماعی و تلاش در راستای عدم بازگشت مددجویان به زندان را بعنوان تکلیف برشمرد و اظهار داشت: در نظام مقدس جمهوری اسلامی هر چه قدر خدمت سخت تر و دشوارتر باشد، اجر و مزد آن نزد خداوند متعال بیشتر خواهد بود.

مدیر کل زندان های استان افزود: همه ما خادم نظام هستیم و هرچقدر مسئولیت ها سنگین تر باشد تکلیف ما در مقابل نظام بیشتر خواهد بود.

وی تلاش و خدمت صادقانه و شبانه روزی را از مولفه های سربازان ایثارگر عرصه زندانبانی اسلامی برشمرد و افزود: اگر با ایمان و اعتقاد راسخ، برای اصلاح و تربیت مجرمان تلاش کنیم قطعا دشواری های راه مانع تحقق اهداف نخواهد بود.

رشیدی در ادامه اعمال آیین نامه اجرایی سازمان، تسریع در اجرای بخشنامه ها و دستورالعمل های صادره از سوی سازمان و قوه قضاییه و همکاری سازنده با دستگاه ها و ادارات شهرستان و به ویژه دستگاه قضایی را مورد توجه ویژه قرار داد.

در پایان این مراسم از زحمات هوشنگ سلیمانی تقدیر و فرض الدین داوند به عنوان سرپرست جدید زندان قصرشیرین معرفی شد.