بهزیستی مسئولیتی در قبال متکدیان افغانی و پاکستانی ندارد

فرهاد اقطار در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد وظیفه سازمان بهزیستی در جمع آوری متکدیان پایتخت گفت: بر اساس مصوبه هشتاد و دومین جلسه شورای عالی اداری در سال 1378 شهرداریها مسئول شناسایی، جمع آوری، تامین مکان اردوگاه و انتقال متکدیان به اردوگاهها شدند.

وی افزود: در بند "ب" این قانون آمده که شهرداریها موظفند متکدیان و خیابان گردها را اعم از افراد معلول، مجهول الهویه، ناتوان جسمی و ذهنی، بی سرپرست، در راه مانده، گمشده، متواری و افراد نیازمند جمع آوری و برای پالایش به اردوگاهها منتقل کنند.

اقطار گفت: شهرداری پس از ثبت مشخصات متکدیان باید آنها را به مراکز ذیصلاح تحویل دهد. به عنوان مثال افرادی که مشکل قضایی دارند به دادگستریها، افراد بی سرپرست، ناتوان، معلول، کودکان کار و خیابان و سالمند به سازمان بهزیستی و افراد نیازمند، متواری، گمشده و در راه مانده به کمیته امداد امام خمینی تحویل داده می شوند.

وی با اشاره به اینکه سازمان بهزیستی بر اساس قانون نمی تواند اتباع بیگانه را تحت پوشش خود قرار دهد گفت: در سه ماهه اول سال 89 بهزیستی 26 مورد از افراد آسیب پذیر در پایتخت را که توسط شهرداری جمع آوری شده بودند تحویل و زیر پوشش خود قرار داده ولی از تحویل بیش از 100 متکدی اتباع بیگانه خودداری کرده است.

وی در پاسخ به اینکه گفته می شود سازمان بهزیستی پس از تحویل کودکان کار و متکدیان آنها را رها می کند گفت: بهزیستی پس از تحویل کودکان کار و متکدیان خانواده آنها را پیدا کرده و با اخذ تعهد آنها را تحویل خانواده می دهد و اگر خانواده ای نداشته باشند تحت پوشش بهزیستی قرار گرفته و از خدماتی اعم از تحصیل، اسکان و تسهیلات رفاهی و فرهنگی استفاده می کنند.