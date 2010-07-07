پیشنهاد لغو تورهای مسافرتی به امارات / سفر نمایندگان پارلمان اروپا به تهران

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، کاظم جلالی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در حاشیه برگزاری جلسه علنی روز چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران در خصوص سفر گروه روابط پارلمان اروپا به ایران اظهار داشت: گروه روابط پارلمان اروپا 2 تاریخ برای سفر به تهران ارائه کردند که ما نظر خودمان را نسبت به زمان سفر اعلام کردیم و امیدواریم این سفر انجام شود.

وی گفت: تمام مقدمات سفر گروه روابط پارلمان اروپا به تهران فراهم است و پارلمان جمهوری اسلامی ایران از این سفر استقبال می کند.

جلالی در خصوص اظهارات اخیر سفیر امارات در آمریکا مبنی بر اینکه دولت این کشور از حمله نظامی به ایران حمایت خواهد کرد و سئوال یکی از خبرنگاران بود گفت: نمی دانم چقدر این اظهارات صحت دارد اما امیدوارم دولت امارات در خصوص این اظهار نظر سفیر خود، نظر دولت را اعلام و این نطقه نظر را تصحیح کند.

نماینده شاهرود ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران ضمن اینکه خواستار روابط خوب با همسایگان و دنیای اسلام است معتقد است تهدید مشترک دنیای اسلام مسئله رژیم صهیونیستی و دنیای غرب نوعی ایران هراسی را به کشورهای منطقه القا می کند.

وی ادامه داد: ما معتقدیم این اظهارات تند و سخیف در شان امت اسلام و کشورهای اسلامی نیست البته قائل هستیم که دستگاه دیپلماسی ما با کشور امارات مماشات می کند و این روند برخی از این کشورهای کوچک و فاقد تاریخ منطقه را به این دریده گویی های واداشته اند.

جلالی تصریح کرد: برخی دولتمردان امارات باید بدانند در همین شرایط بحرانی اقتصادی که آنها درگیر هستند این سفرهای ایرانی ها به امارات بود که اقتصاد بحران زده زده امارات خصوصا دبی را از وضعیت بدتر نجات دادند.

نماینده شاهرود ادامه داد: خبرهایی از برخوردهای بد اماراتی ها در مبادی ورودی و خروجی این کشور نسبت به شهروندان ایرانی وجود دارد که باید در جهت دفاع از حیثیت ایران و ایرانیان تورهای مسافرتی به کشور امارات را تعطیل کنیم.

وی افزود: چطور می شود ما سفر معنوی عمره را به خاطر برخوردهای ناصواب برخی مسئولان عربستان سعودی تعطیل کردیم. حال به نظر می رسد تعطیلی این تورها با توجه به برخورد اهانت آمیز اماراتی ها با شهروندان ایرانی و نوع اظهار نظر سخیفانه و غیر مسئولانه اخیر مسئولان این کشور بسیار ضروری است و دولتمردان باید در این خصوص با جدیت مسئله را پیگیری کنند و اگر لازم باشد ما نیز در مجلس شورای اسلامی آمادگی تصمیم گیری در این خصوص را داریم.