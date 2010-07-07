تصویب شاخصهای‌ کلان فناوری/ تصویب نامگذاری روز بسیج اساتید

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا مخبردزفولی در جمع خبرنگاران با اشاره به جلسه شب گذشته افزود: در این جلسه و در ادامه جلسات پیشین، سند نهایی نقشه جامع علمی کشور مورد بررسی اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار گرفت و با رفع نقایص و اصلاحات به عمل آمده، بخشهای دیگری از آن در ارتباط با نرخ های مطلوب شاخص‌های کلان علم و فناوری کشور در عرصه هایی همچون فناوری و نوآوری، کارگروهی، مشارکت در راهبری علم و فناوری، اثربخشی، وضعیت آموزشی و پیوند علم با صنعت و اقتصاد به تصویب رسید.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی تاکید کرد: با توجه به چهار محور مهم نیازهای ملی، مزیت های ملی، نگاه مرزشکنانه در سطح جهانی و نیز موضوعات آینده نگارانه سه نوع اولویت شامل اولویت های الف، ب و ج در ارتباط با اولویت های علم و فناوری تعریف شده است.

وی اضافه کرد: در جلسات آینده شورا تلاش می شود با دعوت از برخی شخصیت ها و صاحبنظران علمی برجسته که در تدوین بخش هایی از پیش نویس نقشه جامع علمی کشور سهم و مشارکت عمده داشتند، چرایی و چگونگی این نوع اولویت گذاری مورد بحث و بررسی قرار گیرد تا روشن شود که در افق 1404 با چه رویکرد، اولویتی و در چه زمینه هایی در حوزه علم و فناوری می خواهیم برنامه ریزی کنیم.

مخبردزفولی گفت: در این جلسه روز شهادت دکتر مصطفی چمران در مقام یک استاد بسیجی و الگو در عرصه های علمی و دانشگاهی و فعالیت های فرهنگی و اجتماعی به عنوان روز بسیج اساتید نام گذاری شد.

شورای عالی انقلاب فرهنگی شب گذشته به ریاست علی لاریجانی‌ رئیس مجلس شورای اسلامی و نایب رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی تشکیل جلسه داد و بخش‌های دیگری از سند نهایی نقشه جامع علمی کشور را به تصویب رساند.